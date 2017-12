அனைத்து விடுமுறை நாட்களிலும் வைகை அணையில் உள்ள ரயிலை இயக்க வேண்டும்

ஆண்டிபட்டி : பள்ளி அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ள காரணத்தால் வைகை அணையில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது. எனவே, அனைத்து விடுமுறை நாட்களிலும் சிறுவர்களுக்கான உல்லாச ரயிலை இயக்க வேண்டும் என்று சுற்றுலாப் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே வைகை அணை உள்ளது. இங்கு பூங்கா மற்றும் சிறுவர் விளையாட்டு திடல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக விடுமுறை நாட்களில் வைகை அணையில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகமாக இருக்கும். இந்த நிலையில் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை காரணமாக வைகை அணைக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த இரண்டு நாட்களாக சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகமாக உள்ளது. விடுமுறை நாளான நேற்று காலை முதலே வைகை அணைக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக வரத்துவங்கியது. காலை 11 மணிக்கெல்லாம் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலாப்பயணிகள் குவிந்ததால் அணையின் பூங்கா பகுதி களைகட்டியது. தற்போது வைகைஅணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால், சீறிவரும் தண்ணீரை பார்ப்பதற்காகவே சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது. இங்கு வலது கரை பகுதியில் சிறுவர்கள் உல்லாச ரயில் சேவை இயக்கப்படுகிறது. ஆனால், கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிறுவர்கள் ரயில் சேவை மாலை 4 மணிக்கு பின்னர் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருவதால், பகல் நேரங்களில் அணைக்கு வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

பூங்கா பகுதியை சுற்றி பார்த்துவிட்டு ரயில் பயணம் செய்ய ஆசையுடன் வந்த அவர்கள், ரயில் இயக்கப்படாமல் இருப்பதை கண்டு ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர். அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை நாட்கள்அனைத்திலும் வைகை அணைக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகரித்து காணப்படும் என்பதால், அனைத்து நாட்களிலும் ரயிலை இயக்க வேண்டும் என்று சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். தேனி மாவட்டத்தில் சுற்றுலாத்தளங்கள் குறைவாக உள்ள நிலையில் பெரும்பாலானோர் வைகை அணைக்கு வருகின்றனர். ஆனால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகைக்கு ஏற்றாற்போல அணையில் போதுமான அடிப்படை வசதிகள், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சுற்றுலாப் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

