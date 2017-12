நெடுஞ்சாலை வரம்பில் மாற்றம் எதிரொலி ‘நாங்கள் ரோடு போடமாட்டோம்’

* அதிகாரிகள் மழுப்பல் பதிலால் குழப்பம் புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த செப். 27ம் தேதி துவங்கி டிசம்பர் முதல் வாரம் வரை பரவலாக பெய்தது. இந்த மழையை தாக்குபிடிக்க முடியாமல் தேசிய நெடுஞ்சாலை உட்பட நகரின் முக்கிய சாலைகள் ஆட்டம் கண்டது. நூறடி சாலை, கிழக்கு கடற்கரை சாலை, வழுதாவூர் சாலை, மறைமலை அடிகள் சாலை, கடலூர் சாலை, முத்தியால்பேட்டை சாலை உட்பட முக்கிய சாலைகளில் ஜல்லிகள் பெயர்ந்து குண்டும், குழியுமாக காட்சி அளிக்கிறது. இதனால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். புதுச்சேரியில் இந்திரா காந்தி சிலையிருந்து மதகடிப்பட்டு வரை, கன்னியக்கோயிலில் இருந்து இந்திரா காந்தி சிலை வழியாக கோரிமேடு வரை உள்ள சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதிக்குள் வருகிறது. மழை காலங்களில் இந்த சாலை சேதமடைந்தால் உடனே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்.இதில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையும் அடங்கும். அதேபோல் நகராட்சி காட்டுப்பாட்டில் உள்ள சாலைகள் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் சீரமைக்கப்படுவது வழக்கம்.தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலையில் சேதமடைந்து ஒரு மாத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இதுவரை அந்த சாலைகள் சீரமைக்கப்படவில்லை. இதுகுறித்து விசாரித்தபோது, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள மதுகடைகளை மூட வேண்டுமென உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. புதுச்சேரியில் 160க்கும் மேற்பட்ட மதுகடைகள் மூடப்பட்டது. புதுவை அரசுக்கு பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவந்து மாநில, நகராட்சி சாலையாக மாற்றி மதுக்கடைகளை திறக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது. மூடப்பட்ட மதுக்கடைகள் அதே இடத்தில் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. புதுவை அரசின் வருவாய் பாதிக்காமல் இருக்க தேசிய நெடுஞ்சாலை வரம்பை மாற்றியதால், தற்போது சேதமடைந்த சாலைகளை யார்? சீரமைப்பது என்ற போட்டா-போட்டி நிலவி வருகிறது. புதுவை அரசுதான் சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டுமென தேசிய நெடுஞ்சாலை அதிகாரிகள் கூறிவிட்டதாக தெரியவந்துள்ளது.இது குறித்து பொதுப்பணித்துறை நெடுஞ்சாலை பிரிவு அலுவலஅதிகாரிகள் கூறுகையில், புதுவை முழுவதும் சேதமடைந்த சாலைகள் குறித்து கணக்கெடுக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் அந்த சாலைகளை சீரமைக்கும் பணியை நாங்களே மேற்கொள்வோம் என்றனர். மற்றொரு தரப்பு அதிகாரிகள் கூறுகையில், புதுவை வழியாக செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டிய கடமை ஆணையத்துக்கு உள்ளது. நாங்கள் மேற்கொள்ள மாட்டோம். கனமழையில் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைப்பது தொடர்பான கோப்பை ஆணையத்துக்கு அனுப்பியுள்ளோம். விரைவில் புதுப்பிக்கும் பணியை மேற்கொள்வார்கள் என்றனர். பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளின் மாறுபாட்ட கருத்தால் பஞ்சாரான தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் எப்போது சீரமைக்கப்படும் என்பது கேள்வியாகவே உள்ளது.

Source: Dinakaran

