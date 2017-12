குளத்துப்பாளையத்தில் குகைவழிப்பாதை பணி எப்போதுதான் முடியும்?

கரூர் : கிடப்பில் போடப்பட்ட கரூர் குளத்துப்பாளையம் குகைவழிப்பாதை பணியை விரைவுபடுத்த பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

கரூர் அருகே உள்ளது குளத்துப்பாளையம். இந்த இடத்தில் ரயில்வே பாதை உள்ளது. குளத்துப்பாளையம், இனாம் கரூர், வெங்கமேடு பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்கள் கரூர் நகருக்குள் வர ரயில்வே பாதையை கடந்துதான் வரவேண்டும். இதற்காக சிறிய குகைபோன்ற நீர் வழிப்பாதையை பயன்படுத்தி வந்தனர். ஒருகாலத்தில் அமராவதி வாய்க்காலில் பாசனநீர் செல்வதற்காகஇந்த பாதை அமைக்கப்பட்டது. தண்ணீர் வராததால் இது பொதுமக்கள் நடந்து செல்லவும்இருசக்கர வாகனங்களில் செல்லவும் பயன்படுத்தி வந்தனர். டெக்ஸ்டைல்ஸ் நிறுவனங்களில் வேலைக்காகவும் பிற காரணங்களுக்காகவும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இருசக்கர வாகனத்தில் இப்பாதையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர், இதனால் குகைவழிப்பாதை அமைக்கவேண்டும் என்பது நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்தது. கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது இதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பணிகள் தொடங்கியது. இனாம் கரூர் நகராட்சி கரூர் நகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பின்னர் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக எந்த முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்லை. கடந்த ஆண்டு தான் இதற்கான வேலையை துவக்கினர். ரயில்வே லைன் உள்ள பகுதியில் பணியை முடித்து விட்டனர். நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் அணுகுசாலை அமைக்கும் பணி கிடப்பில் உள்ளது. இதனால் ரயில்வே லைனுக்கு கீழ்உள்ள பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. பாதை அமைக்கும் பணி தாமதமாவதால் 4கிமீ தூரம் சுற்றிக் கொண்டு கரூருக்கு தினமும் வந்து செல்ல வேண்டியதிருக்கிறது. மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் நகராட்சியினர் அணுகு சாலை அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடித்து குகை வழிப்பாதையை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Kulathuppalayam can only work when the cave in the way it is intended?

Karur was put on hold: Karur kulathuppalayam Simplex work through the cave, SL