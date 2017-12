தாண்டிக்குடியில் ஆதிமனிதன் கற்திட்டை அடையாளம் பெறுமா?

கொடைக்கானல் : தாண்டிக்குடியில் உள்ள ஆதிமனிதன் கற்திட்டைகள் அடையாளம் பெற அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கொடைக்கானல் கீழ்மலை கிராமம் தாண்டிக்குடியில் உள்ள பாலமுருகன் கோயில் சுற்றுலாத் தலமாக சமீபத்தில் அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தினந்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை புரிகின்றனர். இக்கோயில் செல்லும் வழியில் ஆதிமனிதன் வாழ்ந்த கற்திட்டைகள் வரலாற்று சுவடுகளாக உள்ளன. ஆனால் இதனை என்னவென்று தெரியாமல் சுற்றுலா பயணிகள் கடந்து சென்று வருகின்றனர். இதுகுறித்து அப்பகுதியினர் கூறுகையில், ‘‘இங்குள்ள ஆதிமனிதன் கற்திட்டைகள் சுமார் 3000 வருடங்கள் பழமையானது என கூறப்படுகிறது. இந்த வரலாற்று அடையாளங்களை அறிவிப்பு பதாகைகள் மூலம் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In background thandikudi stones v when the identity?

Kodaikanal: thandikudi background in the stones of the identity of