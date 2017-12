சேதமடைந்த சிவன் கோயில் சீரமைக்கப்படுமா?

கறம்பக்குடி : கறம்பக்குடி அருகே சேதமடைந்த சிவன் கோயிலை சீரமைத்து குடமுழுக்கு விழா நடத்த வேண்டும் என்று அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கறம்பக்குடி தாலுகா, பாப்பாபட்டியில் சிவனேஸ்வரர் உடனுறை சிவபரநாயகி அம்பாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. இது சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கோயில் என்று கூறப்படுகிறது. அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த கோயிலில் சிவன், அம்பாள் ஆகியோருக்கு தனித்தனி சன்னதிகளும், அதேபோல தெட்சிணாமூர்த்தி, பைரவர், சனிபகவான், சூரியன் ஆகியோருக்கு தனி மண்டபங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதி மக்களின் முக்கிய வழிபாட்டு தலமான இந்த கோயிலில் பூஜைகள், சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இந்த கோயிலில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பல ஆண்டுகளாகிவிட்டது. இதனால் தற்போது கோயில் பிரதான விமானம், சுற்றுச்சுவர், சன்னதிகளுக்கான கோபுரம் உள்பட அனைத்து பகுதிகளும் மிகவும் சேதமடைந்த நிலையில் காட்சியளிக்கின்றன. தெட்சிணாமூர்த்தி, சூரியன் மண்டபங்கள் முற்றிலுமாக இடிந்துள்ளன. கோயிலுக்கு தேவையான தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்வதற்காக கோயில் வளாகத்தில் ஒரு கிணறு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, அந்த கிணறு முற்றிலும் சேதமடைந்த நிலையில் காட்சியளிக்கிறது. இந்த கோயிலின் குடமுழுக்கு விழா நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, திருப்பணி வேலைகள் கடந்த 1971ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த பணிகள் ஏதோ காரணங்களால் நிறுத்தப்பட்டன.அதன்பிறகு அறநிலையத்துறை இந்த கோவிலை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டது. இதனால், தற்போது கோபுரங்கள், சுவர்கள் உள்பட கோயிலின் பல்வேறு பகுதி களும் பலத்த சேதமடைந்துள்ளது. அவை எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழலாம் என்ற அச்சத்துடனேயே பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வந்து செல்கின்றனர். எனவே, இந்த கோயிலை மீண்டும் புதுப்பித்து, விரைவில் கும்பாபிஷேக பணிகளை மேற்கொள்ள அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இப்பகுதி மக்கள் ேகாரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறும்போது, தமிழகத்தில் ஏராளமான கோயில்களில் இருந்து அறநிலையத்துறைக்கு நிரந்தரமாக வருமானம் கிடைக்கிறது. அதுபோல கிடைக்கும் பணத்தில் குறைந்த தொகையேனும் செலவு செய்து, இதுபோன்ற பழமை வாய்ந்த கோயில்களை அதிகாரிகள் புதுப்பித்து பாதுகாக்க வேண்டும். இதனை மக்களின் கோரிக்கையாக நினைக்காமல், கடவுளுக்கான தொண்டாக நினைத்து செய்து முடிக்க வேண்டும் என்றனர்.

Source: Dinakaran

