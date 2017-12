பருவமழை கைவிட்டதால் பாசனம் இல்லை 1.15 லட்சம் ஏக்கர் நிலம் தரிசானது!

மதுரை : வடகிழக்கு பருவமழை முடிந்ததால், 1.15 லட்சம் ஏக்கர் பாசனம் இன்றி தரிசானது. விவசாயிகளை விரக்தி அடைந்துள்ளனர். மதுரை மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபரில் தொடங்கி டிசம்பர் 15ம் தேதி வரை நீடிக்கும். முல்லை பெரியாறு, வைகை அணை நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கடந்த 2 மாதத்தில் மழை பெய்யவில்லை. காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் பெய்த மழையே கைகொடுத்தது. இதன் மூலம் ஒரே நாளில் 7 அடி தண்ணீர் உயர்ந்து, அணைகள் நீர்மட்டம் ஓரளவுக்கு ஏறியது. கடந்த மூன்று வாரமாக நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழையின்றி நீர்வரத்து குறைந்து வருகிறது. அணைகளில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு இருந்தாலும், மதுரை மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான கண்மாய்கள் நிரம்பவில்லை. இந்தாண்டு தென் கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யவில்லை. பருவமழை காலம் முடிந்துவிட்டது. தற்போது பனிப்பொழிவு ஆரம்பமாகி உள்ளது. கடந்த சில தினங்களாகவே மாலை 6 மணிக்கு பனி மூட்டம் தென்படத் துவங்கி விடுகிறது. இது மறுநாள் காலை 7 மணி வரை நீடிக்கிறது. நள்ளிரவிலும், அதிகாலையிலும் பனி கொட்டுகிறது. அணையில் இருந்து நவ.1ம் தேதி முல்லை பெரியாறு பாசனப்பகுதியில் 45 ஆயிரம் ஏக்கர் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. தற்போது அந்த பகுதியில் மட்டுமே நடவு முடிந்துள்ளது. ஒருபோக பகுதியான 85 ஆயிரம் ஏக்கரும், உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம், நிலையூர் ஆகிய கால்வாய் பாசன பகுதியில் 30 ஆயிரம் ஏக்கரும் சேர்த்து 1.15 லட்சம் ஏக்கர் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் இந்த பகுதியில் பாசனம் நடைபெறவில்லை. ஏற்கனவே கடந்த 2 ஆண்டுகளாக வறட்சியால் இப்பகுதி விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பருவநிலை மாறி தற்போது அணையில் தண்ணீர் இருந்தும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் திறக்க முடியாத காரணத்தால் லட்சக்கணக்கான ஏக்கரில் இந்தாண்டும் பாசனம் நடைபெறவில்லை. இதனால் ப்பகுதி விவசாயிகள் வறுமையை சந்திக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Since there is no monsoon dropped 1.15 million acres of fallow land irrigation!

Madurai: 1.15 million acres in the northeast monsoon ended, without irrigation, tharisa