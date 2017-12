நான்குவழிச்சாலையில் ரத்தப்பலி வாங்கும் சுரங்கப்பாலங்கள்

திருமங்கலம் : திருமங்கலம் பகுதியில் உள்ள நான்குவழிச்சாலையில் ரங்கப்பாலங்களால் தொடர்ந்து உயிர்ப்பலி ஏற்பட்டு வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர். பெங்களூருவில் இருந்து சேலம், திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், நெல்லை வழியாக கன்னியாகுமரிக்கு செல்லும் நான்குவழிச்சாலை-7 செல்கிறது. காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரியை இணைக்கும் இந்த முக்கிய சாலை, திருமங்கலம் – விருதுநகர் அருகே விபத்து சாலையாகவே மாறிவருகிறது. குறிப்பாக கப்பலூர் டோல்கேட்டிலிருந்து மதுரை மாவட்ட எல்லை முடிவடையும் ஆவல்சூரன்பட்டி வரையிலும் பராமரிப்பு இன்றி குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிக்கிறது. இதில் திருமங்கலம் புறநகர் சாலை அமைந்துள்ள கப்பலூர் டோல்கேட்டிலிருந்து மேலக்கோட்டை பிரிவு வரையிலான நான்குவழிச்சாலையில் மூன்று இடங்களில் திறந்தவெளியில் சுரங்கப்பாலங்கள் அமைந்துள்ளன. மின்னல்வேகத்தில் வரும் வாகனங்கள் டயர்வெடித்தோ அல்லது கவனக்குறைவு காரணமாகவே தடுப்பு சுவர்களில் மோதி, இந்த சுரங்கப்பாலங்களில் 50 அடி ஆழத்தில் விழுந்து விபத்தில் சிக்குகின்றன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் இவ்வாறு 10 பேர் வரை உயிரிழந்துள்ளனர். கடந்த வாரம் தெலுங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் நான்கு பேர் சுரங்கப்பாலத்தில் கார் கவிழுந்து உயிரிழந்தனர். தொடர்ச்சியாக திருமங்கலம் பகுதி நான்குவழிச்சாலையில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டாலும் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை.கப்பலூர் டோல்கேட்டில் கட்டண வசூலில் ஈடுபடும் டோல்கேட் நிர்வாகத்தினர் சாலை பராமரிப்பை பற்றி எதுவும் கண்டு கொள்ளவில்லை. இந்த டோல்கேட்டை ஏலம் எடுப்பவர்கள் வசூலை மட்டும் பார்க்கின்றனர். சாலை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளையும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையே செய்ய வேண்டியுள்ளது. என்ஹெச் நிறுவனமோ தனக்கும் இந்த நான்குவழிச்சாலைக்கும் எந்தவொரு சம்மந்தமும் இல்லை என்ற நிலையிலேயே இயங்கி வருகிறது. சாலை ஓரங்களில் வளர்ந்து நிற்கும் முட்புதர்கள், மணல்குவியல்கள், ஆங்காங்கே காணப்படும் பள்ளங்களால் தொடர்ந்து அபாயம் நிலவுகிறது. இது தவிர திறந்தநிலை சுரங்கப்பாலங்கள் வேறு வாகன ஓட்டிகளை பயமுறுத்தி வருகின்றது.மக்கள் கூறுகையில், ‘‘கப்பலூரிலிருந்து மாவட்ட எல்லை வரையில் உள்ள நான்குவழிச்சாலையில் எச்சரிக்கை சிக்னல்கள், சர்வீஸ்ரோடு சந்திப்பு, கிராம சந்திப்பு போர்டுகள் கூட இல்லை. சுரங்கப்பாலங்களும் அபாயகரமாக உள்ளன. இதனால் சர்வசாதாரணமாக விபத்துகள் நடைபெற்றுவருகின்றன. இவற்றை தடுக்கும் விதமாக தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் உரிய நடவடிக்கையை எடுத்து பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகளை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்’’ என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

