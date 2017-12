குல்பூஷண் ஜாதவின் குடும்பத்தினர் சுஷ்மா ஸ்வராஜுடன் சந்திப்பு; பாக். மீது இந்தியா குற்றச்சாட்டு

பாகிஸ்தானில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷண் ஜாதவின் குடும்பத்தினர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜைச் சந்தித்துப் பேசினர்.

சுமார் 21 மாதங்களுக்குப் பிறகு அவரது தாய், மனைவி ஆகிய இருவரும் ஜாதவை நேற்று பாகிஸ்தானில் சந்தித்துப் பேசியதை அடுத்து, இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது.

இதையடுத்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ஜாதவ் விவகாரத்தில் பாகிஸ்தான் தங்களுடைய புரிதலை மீறி செயல்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

அதில், ”ஜாதவ் மற்றும் அவரின் குடும்பத்தினர் சந்திப்பு குறித்து எங்களுக்குக் கிடைத்துள்ள பின்னூட்டத்தின்படி, ஜாதவ் கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருந்துள்ளார். கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர் பேசியதாகத் தெரியவந்துள்ளது.

பாகிஸ்தானில் அவர் மேற்கொண்டதாகக் கூறப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்து தவறான கதைகளைப் பரப்ப பாக். முயற்சிக்கிறது. அவர் கூறிய கருத்துகள் அனைத்தும் முன்னதாகவே கற்பிக்கப்பட்டவை. குறிப்பாக ஜாதவின் தோற்றம் அவரின் உடல்நலன் குறித்த கேள்விகளை எழுப்புகிறது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கைதின் பின்னணி

இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரியான குல்பூஷண் ஜாதவ் (47) ஈரானின் சாபஹர் துறைமுகத்தில் வர்த்தகம் செய்து வந்தார். கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் பாகிஸ்தான் உளவுத்துறையினர் அவரை ஈரானிலிருந்து கடத்தி வந்து கைது செய்தனர். உளவு பார்த்ததாகக் கூறி அந்நாட்டு ராணுவ நீதிமன்றம் கடந்த ஏப்ரலில் அவருக்கு மரண தண்டனை விதித்தது.

இதை எதிர்த்து இந்தியா சார்பில் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த சர்வதேச நீதிமன்றம், ஜாதவின் மரண தண்டனையை நிறுத்திவைக்க உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

இந்நிலையில் சர்வதேச நிர்பந்தம் காரணமாக ஜாதவை சந்தித்துப் பேச அவரது தாய், மனைவிக்கு பாகிஸ்தான் விசா வழங்கியது. அதன்படி, ஜாதவின் தாய் அவந்தி, மனைவி சேத்தன்குல் ஆகிய இருவரும் நேற்று இஸ்லாமாபாத் சென்றனர். ஜாதவை கண்ணாடி திரைக்கு வெளியில் இருந்தபடி அவரது தாயும், மனைவியும் 5 அதிகாரிகள் முன்னிலையில் சந்தித்துப் பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

