உதகை: ஜன. 3ம் தேதி நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படுகர் இன மக்களின் பாரம்பரியமான கெத்தையம்மன் கோயில் திருவிழாவையொட்டி உள்ளூர் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவலை நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Jan. Local holidays: collector for the the Nilgiris district, the 3rd date announcement

Ooty: Jan. 3 date for local holiday announced in the Nilgiris district