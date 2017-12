மரத்தில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் நொய்டாவில் 2 இளம் பெண்கள்: கொலையா என விசாரணை

டெல்லி, நொய்டாவில் செக்டார் 49-ல் வீட்டினருகே உள்ள மரத்தில் இரண்டு இளம் பெண்கள் தூக்கில் தொங்கிய விவகாரத்தினால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அக்கம்பக்கத்தினர் இந்தக் காட்சியைக் கண்டு போலீஸாரிடம் தெரிவித்தனர். இருவரும் சகோதரிகள் என்றும் ஒருவருக்கு வயது 18 என்றும் மற்றவருக்கு 13 என்றும் போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இது தற்கொலை அல்ல, கொலைதான் என்று இரண்டு பெண்களின் பெற்றோர் தங்கள் உறவினர் ஒருவரைக் குற்றம்சாட்டியுள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் கொலை என்று கூறுவதற்கு பெண்களின் உடலில் காயம் எதுவும் காணப்படவில்லை.

“முதற்கட்ட விசாரணைகளின் படி இது தற்கொலை என்றே தெரிகிறது. ஆனால் குடும்பத்தினர் சிலர் மீது சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளனர். இன்னும் எந்த ஒரு நிரூபணமும் கிடைக்கவில்லை. தூக்குக் மாட்டிக் கொண்ட அடையாளம் தவிர உடலில் வேறு எந்த அடையாளமும் காணப்படவில்லை” என்று நொய்டா எஸ்.பி. அருண் குமார் சிங் கூறியதாக ஏ.என்.ஐ. செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

குடும்பத் தகராறு காரணமாக ரவி என்பவர்தான் தன் மகள்களைக் கொலை செய்துள்ளார் என்று பெற்றோர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். ரவி குடும்பத்தினர் தங்கள் மகள்களைக் கொன்றுவிடுவதாக மிரட்டினர் என்றும் கூறியுள்ளனர்.

உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியேற்படுத்தியுள்ளது.

