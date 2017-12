குருமூர்த்தி அவதூறாக பேசி இருந்தால் நடவடிக்கை… பொறிந்து தள்ளும் ஜெயக்குமார்!

குருமூர்த்திக்குதான் ஆண்மையில்லை- ஜெயக்குமார்- வீடியோ

சென்னை : முதல்வர், துணை முதல்வர் குறித்து குறித்து துக்ளக் ஆசிரியர் எஸ். குருமூர்த்தி அநாகரீகமாக ட்விட்டரில் விமர்சனம் செய்திருப்பதில் அவதூறு கருத்து இருந்தால் நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து அரசு பரிசீலிக்கும் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். குருமூர்த்தி சொன்னதில் அவதூறு கருத்து இருந்தால் நடவடிக்கை எடுப்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வர் பழனிசாமி மற்றும் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குறித்து மிகக்கடுமையான விமர்சனத்தை துக்ளக் இதழின் ஆசிரியர் எஸ். குருமூர்த்தி பதிவிட்டுள்ளார். குருமூர்த்தியின் இந்த கருத்துக்கு அதிமுகவினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இது குறித்து தொலைக்காட்சிகளுக்குத் தனித்தனியே பேட்டியளித்தார்.

நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், டுவிட்டர் என்பதை நல்ல கருத்துக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். மாண்புமிக்கவர்கள், கற்றறிந்தவர்கள் செய்கின்றன வேலையும் அது தான். டுவிட்டரில் இது போன்று கொச்சைபடுத்துகின்றன, இகழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றன வேலைகளை செய்யக் கூடாது. சொல்லப்போனால் புறம்போக்குகள் செய்கின்ற வேலையை இதில் செய்யக் கூடாது. புறம்போக்குகள் தான் அந்த வேலையை செய்வார்கள்.

வாழ்க்கைத் துணையை தேடுகிறீர்களா? தமிழ் மேட்ரிமோனியில் – பதிவு இலவசம்!

Source: OneIndia

English summary

Gurumurthy spoke as if to a defamation action. The collapse will push Jeyakumar!

Not that masculine-gurumoorthiku Jeyakumar-video Chennai: principal,