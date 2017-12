ஜாதியால் ரத்தம் தீர்மானிக்கப்படுகிறதா? – மத்திய அமைச்சருக்கு பிரகாஷ் ராஜ் கேள்வி

ஜாதியால் மனிதர்களின் ரத்தம் தீர்மானிக்கப்படுகிறதா? என மத்திய அமைச்சர் அனந்தகுமார் ஹெக்டேவிற்கு, நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மத்திய இணையமைச்சர் அனந்தகுமார் ஹெக்டே நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசுகையில் ‘‘மதச்சார்பின்மைவாதிகள், முற்போக்காளர்கள் என கூறிகொள்பவர்கள், உண்மையில் தங்கள் பெற்றோர் மற்றும் தங்கள் ரத்தத்தின் அடையாளம் இல்லாதவர்கள்.

இதுபோன்ற அடையாளம் மூலம்தான் ஒருவர் சுயமரியாதையை பெற முடியும். சிலர் தங்களை முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர், பிராமணர், லிங்காயத், இந்து என அடையாளப் படுத்திக் கொள்வது எனக்கு மகிழ்ச்சியே. ஆனால் சிலர் மதச்சார்பற்றவர்கள் என கூறும்போதுதான் பிரச்சினை ஏற்படுகிறது’’ என பேசினார்.

அமைச்சர் அனந்தகுமார் ஹெக்டேயின் இந்த சர்ச்சை பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் தனது ட்வீட்டர் பக்கத்தில் அனந்தகுமார் ஹெக்டேவிற்கு கேள்விகளை முன் வைத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் கூறியுள்ளதாவது:

‘‘தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதியான அமைச்சர் அனந்தகுமார் ஹெக்டே, மதச்சார்பற்றவர்களாக இருப்பவர்களின் ரத்தம் மற்றும் பெற்றோர் குறித்து மிக மோசமான விமர்சனத்தை முன் வைத்துள்ளீர்கள்.

ஜாதி போன்ற பிரிவினையால் மனிதர்களின் ரத்தம், தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. மதச்சார்பற்று இருப்பது என்பது அப்படியல்ல… எந்தவொரு மதம் அல்லது நம்பிக்கையுடன் அடையாளப்படுத்தி பார்க்க கூடாது என்பதுதான் மதச்சார்பின்மை.

மத வேறுபாடுகளை மதிப்பதும் ஏற்பதும் தான் மதச்சார்பின்மை. மோசமான, வெறுப்பு அரசியலில் இருந்து எப்போது வெளியே வருவீர்கள்?’’ எனக் கேட்டுள்ளார்.

Source: The Hindu

