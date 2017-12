நெல்லை : நெல்லை ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மலைவி மற்றும் 2 குழந்தைகளுடன் அசோக்குமார் என்பவர் தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்துள்ளனர். தனது சொத்துக்களை உறவினர்கள் அபகரித்ததாக கூறி அசோக்குமார் குடும்பத்தினர் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைக்க முயற்சித்தனர். பின்னர் தீக்குளிப்பு சம்பவத்தை உடனடியாக தடுத்த காவல்துறையினர் அவர்களை நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

