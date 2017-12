தினகரன் வெற்றிக்கு பின்னால் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்: மாதவன் அதிர்ச்சி தகவல்

டி.டி.வி தினகரன் வெற்றி, பணத்தால் வாங்கப்பட்ட வெற்றி, தினகரன் வெற்றி பெற்றதற்கு பின்னால் ஓபிஎஸ்ஸும், ஈபிஎஸ்ஸும் உள்ளனர் என தீபாவின் கணவர் மாதவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

2004-ம் ஆண்டு சுனாமி பேரலையால் உயிரிழந்தோருக்கு சென்னை பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் அஞ்சலி செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாதவன் கூறியதாவது:

பணம் படைத்தவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் என்றால் தேர்தலே நடத்தாமல் தொகுதிகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம், இதனால் அரசுக்கு தேர்தல் செலவு மிச்சமாகும்.

டி.டி.வி வெற்றி பெற்றதற்கு பின்னால் ஓ.பி.எஸ் ஈ.பி.எஸ் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டிய அவர், ”சென்ற முறை பணம் பட்டுவாடா செய்ததாக கூறி தேர்தலை ரத்து செய்த ஆணையம், இந்த முறை அதே புகார் வந்தபோது ரத்து செய்யாதது ஏன்?

தேர்தல் முடிந்தபிறகு தினகரன் ஆதரவாளர்கள் தங்கத் தமிழ்செல்வனை உள்ளிட்ட 6 பேரை நீக்கியது மாபெரும் நாடகமாக தெரிகிறது.”

இவ்வாறு தீபாவின் கணவர் மாதவன் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Behind the success of obiesh, dinakaran ebi eas: Madhavan shock information

T. t. v. dinakaran were bought by money, success, success, victory, New Zealand Herald