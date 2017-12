கன்னியாகுமரி கடலில் இரவு நேரம் வந்து மறையும் மர்ம படகு

கன்னியாகுமரி : குமரி மாவட்டத்தில் இனயத்துக்கு மாற்றாக கீழமணக்குடி அடுத்துள்ள முகிலன்விளை, இலந்தவிளை தொடங்கி துவாரகாபதி வரை 5 கி.மீ. நீளமுள்ள இடத்தில் சரக்கு பெட்டக முனையம் அமைக்க புதிய திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அதிகாரிகள், இன்ஜினியர்கள் அடங்கிய 10 பேர் கொண்ட குழு கடந்த 20ம் தேதி காலை 9.15 மணியளவில் கோவளம் வந்தது. தொடர்ந்து அவர்கள் அப்பகுதியில் முதற்கட்ட ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டனர். இந்த தகவல் அறிந்ததும் கோவளம் பகுதி மீனவர்கள் அப்பகுதியில் திரண்டு அதிகாரிகளை சிறைபிடித்தனர். மேலும், ஆய்வுப்பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முற்றுகை போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். அதன்பிறகு கடந்த 23ம் தேதி இது தொடர்பாக 13 மீனவ கிராம பிரதிநிதிகள், பங்கு தந்தையர் கலந்து கொண்ட ஆலோசனை கூட்டமும் நடந்தது. இந்த நிலையில், கன்னியாகுமரி கடலில் நேற்று முன்தினம் இரவு சுமார் 10 மணியளவில் ஒரு மர்ம படகு தென்பட்டுள்ளது. அதில் வந்தவர்களில் சிலர் கடலில் இறங்கி ஏதோ செய்த வண்ணம் இருந்துள்ளனர். இதைக்கண்ட அப்பகுதி மீனவர்கள் 6 பைபர் வள்ளங்களில் அந்த படகில் வந்தவர்களை பிடிக்க சென்றுள்ளனர். ஆனால் அந்த மர்ம படகு வேகமாக திரும்பி சென்று மாயமாகி விட்டது. இதுபோல நேற்று இரவும் 11 மணியளவில் கன்னியாகுமரி கடலில் மீண்டும் ஒரு மர்ம படகு வந்துள்ளது. அப்போதும் மீனவர்கள் வள்ளங்களில் சென்று அந்த படகை சிறைபிடிக்க முயன்றனர். ஆனால் அந்த படகு அங்கிருந்து வேகமாக தப்பி சென்றுவிட்டது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மீனவ கிராமங்களில் திடீர் பரபரப்பையும், பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலா? கன்னியாகுமரி கடலில் இரவு நேரங்களில் தோன்றி மறையும் மர்ம படகில் வந்தவர்கள் யார்? அவர்கள் தீவிரவாதிகளாக இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் எழுந்துள்ளது. கடல்வழியாக தீவிரவாதிகள் குமரி மாவட்டத்தில் ஊடுருவ முயற்சி செய்தபோது, மீனவர்களின் கண்களில் பட்டதால் தப்பி சென்றிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் துறைமுக ஆய்வு பணிக்காக அந்த படகு வந்திருக்குமோ என்ற சந்தேகமும் சிலரிடம் எழுந்துள்ளது. எது எப்படியோ இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. எனவே அரசு தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. பாதுகாப்பில் அலட்சியமா? நேற்று இரவு கடலில் மர்ம படகு வந்த தகவல் குறித்து கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசாருக்கு மீனவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் இரவு நேரங்களில் கடலில் ரோந்து செல்லும் வசதி தங்களிடம் இல்லை எனவும், காலையில் பார்த்துக்கொள்ளலாம் எனவும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்பட்டதாக மீனவர்கள் தெரிவித்தனர். இது பாதுகாப்பில் போலீசார் காட்டும் அலட்சியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Come night time hides the Kanyakumari in the sea the mystery boat

As an alternative to Kanyakumari in Kanyakumari district: inayam bridge connecting the next