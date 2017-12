50 போட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு காளையை வழி நடத்திய நாய் டாமி மரணம்

புதுக்கோட்டை : தமிழகத்திலேயே அதிகமான வாடிவாசல்களை கொண்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம். 300 வாடிகளில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுகிறது. ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடை விதிக்கப்பட்டபோது காளைகளுடன் பேரணியும் போராட்டமும் நடத்திய மாவட்டத்தில் புதுக்கோட்டையும் ஒன்று. வாடிவாசல்கள் மட்டுமின்றி காளைகளும் அதிகமான வளர்க்கப்படுகிறது. அரசு பதவிகளில் உள்ளவர்களும் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை செலவு செய்து வளர்த்து வருகின்றனர். புதுக்கோட்டை காளைகள் வெளிமாவட்டங்களில் பிடிபடாமல் செல்வது அதிகம். தமிழகம் முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் முடிவடைந்துவிட்ட நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மட்டும் இன்னும் போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. புதுக்கோட்டையில் நடந்த எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழாவில் கூட கண்காட்சி அரங்கங்களில் ஜல்லிக்கட்டு காளையும் இடம்பெற்றது. அந்த காளையுடன் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் நின்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி இன்னும் 20 நாட்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்க உள்ள நிலையில் காளைகளை உற்சாகமாக பயிற்சி கொடுத்து வருகின்றனர். தங்கள் வீட்டு குழந்தைபோல பேணி வளர்க்கப்படுகின்றன காளைகள். இந்த நிலையில்தான் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காளையை வாடியில் வழிநடத்திச் செல்லும் டாமி என்ற நாய் இறந்துவிட்டதால் அந்த குடும்பம் மட்டுமின்றி அந்த கிராமமே சோகத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டது. புதுக்கோட்டை மேட்டுப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள சுவறன் மாறன் ஜல்லிக்கட்டு பேரவையை சேர்ந்த மருதமலை குமார் என்பவர் வெள்ளையன் என்ற காளையை 10 ஆண்டுகளாக வளர்ந்துவருகிறார். தமிழகம் முழுவதும் நூற்றுக்கணக்கான போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு பரிசுகளை வென்று வந்தது வெள்ளையன். கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மருதமலைகுமார் கருப்பு நாய் குட்டியை வாங்கி வந்து டாமி என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தார். டாமி வெள்ளையனுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் இடத்திற்கு குமாருடன் சென்று பார்த்துவிட்டு, நாளடைவில் வெள்ளையனை ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடக்கும் வாடிவாசலில் இருந்து வீட்டுக்கு வரும் வரை வழிநடத்தி செல்லத் தொடங்கியது. இந்த ஆண்டு மட்டும் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலும் நடந்த சுமார் 50 போட்டிகளில் வெள்ளையனுடன் டாமியும் கலந்துகொண்டு, காளையின் முன்னால் வழிநடத்தி சென்றதால் 50 போட்டிகளிலும் வெள்ளையனை பிடிக்க முடியவில்லை. அதனால் டாமி இல்லாமல் வெள்ளையன் எந்த வாடிக்கும் சென்றதில்லையாம். இப்படி ரொம்பவே நெருக்கமாக இருந்து காளையை வழிநடத்திய நாய் நேற்று திடீரென இறந்துவிட்டதால் அந்த குடும்பம் மட்டுமின்றி அந்த கிராமமே சோகத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டது. சுவறன்மாறன் கல்லிக்கட்டு பேரவையும் தங்களால் இந்த இழப்பை தாங்க முடியவில்லை என வருத்தம் தெரிவித்துள்ளது.

தனது வழிகாட்டியான டாமி இறந்ததால் வெள்ளையனும் தீவனம் உண்ணாமல் நிற்கிறது. டாமி இறந்த்தையடுத்து சுவறன்மாறன் ஜல்லிக்கட்டு பேரவையினர் மற்றும் அக்கிராம இளைஞர்கள் இறுதிச்சடங்குகள் செய்து அடக்கம் செய்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Jallikattu Bull 50 in the contest to lead the dog Tommy death

Pudukottai in Tamilnadu: greater vadivasal consist of pudukottai