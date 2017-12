ஆலங்குடி அருகே தீயுடன் தீபத்தை விழுங்கி பக்தர்கள் வினோத வழிபாடு

ஆலங்குடி : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அடுத்து மேலப்புள்ளான்விடுதியில் உள்ள கற்பக விநாயகர் கோயிலில், ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீபத்திருநாள் முடிந்த 21ம் நாள் சஷ்டி திதியும், சதயம் நட்சத்திரமும் இணைந்து வரும் நாளில் பிள்ளையார் நோன்பு விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த வழிபாடு கார்த்திகை தீபத்தின் மறுநாள் தொடங்குகிறது. இதன்படி 21 நாட்களும் விதவிதமான பதார்த்தங்களை விநாயகருக்கு பொதுமக்கள் படையலிட்டு வழிபடுகின்றனர். அத்துடன், 21ம் நாள் விநாயகருக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தி பொங்கல், கொழுக்கட்டை, சுண்டல், எள் உருண்டை உட்பட 21 வகை பதார்த்தங்கள் செய்து வைத்து பிள்ளையார் நோன்பு விழா கொண்டாடப்படுகிறது. நோன்பின்போது பக்தர்கள் வினோதமான முறையில் வழிபடுகின்றனர். இதன்படி, மாவிளக்கில் சிறிய நூல்திரியில் தீபம் ஏற்றுகின்றனர். சிறிது நேரம் கழித்து எரிந்துகொண்டிருக்கும் தீபத்தை, சிறிது மாவிளக்குடன் எடுத்து சாப்பிடுகின்றனர். இதில் ஆண், ெபண், சிறுவர்கள் உள்பட அனைவரும் கலந்து கொண்டு திரியில் எரியும் தீபத்தை மாவிளக்குடன் உண்பது காண்போரை மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது.

