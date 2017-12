தாளவாடி மலைப்பகுதியில் சிறுத்தை தாக்கி 2 ஆடுகள் பலி

சத்தியமங்கலம் : சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள தாளவாடி மலைப்பகுதியில் உள்ள மல்கொத்திபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விவசாயி விஜய் வின்சென்ட்(44). இவரது தோட்டம் வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் சந்தன மர நாற்றுக்கள் பயிரிட்டுள்ளார். தோட்டத்தில் 14 செம்மறியாடுகள் வைத்து பராமரித்து வந்தார். நேற்று ஆடுகளை வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள வேலியில் மேய்ச்சலுக்கு விட்டிருந்தார். வனப்பகுதியிலிருந்து வனவிலங்குகள் தோட்டத்திற்குள் நுழையாமலிருக்க 7 அடி உயரத்தில் கம்பிவேலி அமைத்துள்ளார். கடந்த சிலதினங்களுக்கு முன்பு வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய காட்டுயானை கம்பி வேலியை சேதப்படுத்தி தோட்டத்தில் நுழைந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தியது.

இந்த வேலியை அடைக்காமல் இருந்ததால் நேற்று மதியம் வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய சிறுத்தை சேதமடைந்த கம்பிவேலி வழியே உள்ளே புகுந்து அங்கு மேய்ந்துகொண்டிருந்த 2 செம்மறி ஆடுகளை கடித்துக்கொன்றது. இதைக்கண்ட மற்ற ஆடுகள் கத்தியபடி சிதறி ஓடின. ஆடுகள் கத்தும் சத்தம் கேட்ட வின்சென்ட் சென்றுபார்த்தபோது ஆட்டை கடித்த சிறுத்தை தாவிக்குதித்து வனப்பகுதிக்குள் ஓடி மறைந்தது. வின்சென்ட் தாளவாடி வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வனத்துறையினர் சிறுத்தை நடமாடிய பகுதியில் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இறந்த ஆடுகளின் உடல் பிரேதப்பரிசோதனை செய்யப்பட்டு விவசாயிக்கு இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளதை அறிந்த மல்கொத்திபுரம் கிராம மக்கள் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச்செல்ல அச்சப்படுகின்றனர். வனப்பகுதியிலிருந்து ஊருக்குள் நுழைந்து கால்நடைகளை தாக்கும் சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

