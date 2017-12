திமுக ஆட்சியில் வழங்கியதுபோல் பொங்கல் பரிசு திட்டத்தில் வெல்லம் வழங்க கோரிக்கை

ஈரோடு: திமுக ஆட்சியில் இலவச பொங்கல் பரிசு திட்டத்தில் வெல்லம் சேர்க்கப்பட்டதை போல இப்போதும் வழங்க வேண்டும் என வெல்லம் மற்றும் கரும்பு உற்பத்தியாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதுகுறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் கூட்டமைப்பு செயலாளர் நல்லசாமி கூறியதாவது: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் வெல்லம் மற்றும் நாட்டு சர்க்கரை விற்பனை செய்ய கவுந்தப்பாடி மற்றும் சித்தோடு உள்ளிட்ட பகுதியில் சனிக்கிழமைதோறும் நடக்கும் சந்தையில் விற்பனை நடக்கிறது. வெல்ல மார்க்கெட்டுக்கு ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா போன்ற வடமாநிலத்தை சேர்ந்த வியாபாரிகள் அதிகளவில் வாங்கி செல்வது வழக்கம். ஆனால், சமீபகாலமாக வடமாநில வியாபாரிகள் வருவது கிடையாது. இதற்கு காரணம் உத்தரபிரதேசம், மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களில் தமிழகத்தைவிட குறைவான விலைக்கு வெல்லம் கிடைப்பதால், அங்கேயே கொள்முதல் செய்கின்றனர்.



தமிழகத்தில் வெல்லம் உற்பத்தி செலவு கிலோவுக்கு ரூ.46 வரை செலவாகிறது. வெல்லம் விற்பனை ஒரு கிலோவுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.48 வரை விற்கப்படுகிறது. இதனால், வெல்ல உற்பத்தியாளர்கள் நஷ்டத்தை சந்திக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். எனவே, திமுக ஆட்சி காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டது போல பொங்கல் பரிசு திட்டதில், இந்த ஆண்டு முதல் வெல்லத்தை தமிழக அரசு சேர்க்க வேண்டும். இதனால், வெல்லம் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இவ்வாறு நல்லசாமி கூறினார்.

