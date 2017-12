குளம், குட்டை, வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்புகளால் மூன்று ஆண்டில் தரிசாக மாறிய 1.7 லட்சம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலம்: l 1,16,479 கிணறுகள் மூடப்பட்டன

கோவை: மாநில அளவில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில், 1.7 லட்சம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் தரிசாக மாறி விட்டது. 1,16,479 கிணறுகள் நீரில்லாமல் மண் மூடி அழிக்கப்பட்டுவிட்டது. தமிழகத்தில் 58.89 லட்சம் ெஹக்டேர் விவசாய நிலப்பரப்பு உள்ளது. இதில், மழை, நிலத்தடி நீர், கிணற்று நீர், ஆற்று நீர் பாசனத்திற்கு ஏற்ப விவசாய பயிர் சாகுபடி நடக்கிறது. தண்ணீர் பற்றாக்குறை மற்றும் வறட்சியால் விவசாய பயிர் சாகுபடியில் மாற்றம் காணப்படுகிறது. பொதுப்பணித்துறை சார்பில் மாநில அளவில் 25,534 குளங்கள், 17,112 சிறு குட்டை, தடுப்பணை பராமரிக்கப்படுகிறது. ஊரக வளர்ச்சி, உள்ளாட்சி துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில் 2 லட்சம் சிறு குளம், கசிவு நீர் குட்டைகள் உள்ளது. 60 சதவீத விவசாய நிலங்கள் குளம், குட்டை, ஆற்று நீர் பாசனத்தை நம்பியே இருக்கிறது. இதர விவசாய நிலங்களில் ஆழ்குழாய், கிணற்று நீர் பாசனம் மற்றும் மழை நீர் மூலமாக பயிர் சாகுபடி நடக்கிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக விவசாய பயிர் சாகுபடியில் சொட்டு நீர் பாசன திட்டம் முக்கியத்துவம் பெற்று இருக்கிறது. ஆனால், மாநில அளவில் 12.54 சதவீதம் விவசாயிகள் மட்டுமே சொட்டு நீர் பாசன முறைக்கு மாறியுள்ளனர். குறு விவசாயிகளுக்கு, குறிப்பாக 5 ஏக்கருக்கு குறைவான நிலம் உள்ள விவசாயிகளுக்கு மானிய ஒதுக்கீடு இல்லாததால் சொட்டு நீர் பாசன திட்டம் எட்டாக்கனியாக இருக்கிறது. மழை நீர் சேகரிப்பு, குளம், குட்டை சீரமைப்பு பணி நடக்காத காரணத்தாலும், நிலத்தடி நீர் இல்லாத காரணத்தாலும், மாநில அளவில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில், 1.7 லட்சம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் தரிசாக மாறி விட்டது. மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள 15,89,216 கிணறுகளில் கடந்த 3 ஆண்டில் 1,16,479 கிணறுகள் நீரில்லாமல் மண் மூடி அழிக்கப்பட்டுவிட்டது. மாநில அளவில் குளம், கசிவு நீர் குட்டை, தண்ணீர் வரத்து வாய்க்கால் போன்றவற்றை ஆக்கிரமித்து 1.67 லட்சம் வீடு கட்டப்பட்டு இருப்பதாக பொதுப்பணி துறையினரால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மாநில அளவில், 17 ஆயிரம் பொதுப்பணித்துறை குளம், 10 ஆயிரம் குட்டை, 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறையின் கசிவு நீர் குட்டை, சிறு தடுப்பணை என எல்லாம் நீரின்றி காய்ந்து கிடக்கிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Pool, pond, Canal, in a three-year occupation by 1.7 million hectares of fallow farmland transformed: l 1, 16479 wells were closed

Coimbatore: State level during the last 3 years, 1.7 million hectares of agricultural land quality