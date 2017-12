தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஆய்வு

கோவை: தமிழக அரசு சார்பில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஏழை,எளிய மக்கள் தரமான மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் அதிநவீன மருத்துவ வசதிகளை பெற, முதல்வரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. இத்திட்டத்தில் பொதுத்துறை இன்சூரன்ஸ் மூலம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகள், தனியார் மருத்துவமனைகள் என 769 மருத்துவமனைகளில் இத்திட்டம் செயல்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் செயல்பாடு தொடர்பாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆய்வு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில், நேற்று கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் சுகாதாரத்துறை திட்ட இயக்குனர் உமா மகேஸ்வரி ஆய்வை நடத்தினார்.

