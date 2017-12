அரியலூரில் நள்ளிரவில் சம்பவம்: ஜன்னல் கம்பிகளை அறுத்து வங்கியில் கொள்ளை முயற்சி

அரியலூர்: அரியலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே லட்சுமி விலாஸ் வங்கி கிளை உள்ளது. வங்கிக்கு சனி, ஞாயிறு, கிறிஸ்துமஸ் தினமான திங்கள் என்று 3 நாட்கள் விடுமுறை விடப்பட்டிருந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமையான நேற்று காலை 9 மணி அளவில் வங்கி ஊழியர்கள் பணிக்கு வந்து ஷட்டரை திறந்து உள்ளே சென்றனர். ஷட்டருக்கு அடுத்து உள்ள கிரில் கேட் வழக்கத்துக்கு மாறாக உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டு இருந்தது. வெளிப்பக்கமாக பூட்டிய பூட்டு, உள்பக்கமாக எப்படி பூட்டி கிடக்கிறது என சந்தேகம் அடைந்த ஊழியர்கள் உடனடியாக மேலாளர் விஸ்வநாத்துக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.மேலாளர் விஸ்வநாத் வந்து போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்தார். எஸ்.பி. அபினவ்குமார் மற்றும் போலீசார் வந்து கிரில் கேட்டில் போடப்பட்டிருந்த பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்றனர். அப்போது வங்கியின் பக்கவாட்டில் உள்ள கிரில் ஜன்னலின் கம்பிகளை அறுத்து எடுத்து விட்டு அதன்பிறகு உள்ள கண்ணாடியை உடைத்து கொள்ளையர்கள் உள்ளே புகுந்திருந்தது தெரியவந்தது. அவர்கள் வங்கியின் அனைத்து மேஜைகளிலும் பணம் ஏதாவது கிடைக்கிறதா என தேடிப்பார்த்து உள்ளனர். இதனால் பொருட்கள் அனைத்தும் சிதறி கிடந்தது. அங்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்பதால் லாக்கர் அறையை உடைக்க முயற்சி செய்து உள்ளனர். ஆனால் லாக்கர் அறை உடைக்க முடியவில்லை. இதனால் லாக்கரில் இருந்த ரூ.15 கோடி நகைகள், ரூ.15 லட்சம் ரொக்கம் தப்பியது. இதையடுத்து, வங்கியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் வங்கிக்குள் 5 மர்ம நபர்கள் புகுந்து கொள்ளையடிக்க முயன்றிருப்பது தெரியவந்தது. இதன்பேரில், கொள்ளையர்களை பிடிக்க தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Window in the middle of the night at ariyalur incident: wire attempts to cut in bank robbery

