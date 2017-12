தமிழகம் முழுவதும் நீண்டகாலம் சிறையில் இருக்கும் கைதிகளை விடுவிக்க போராட்டம்: எஸ்டிபிஐ அறிவிப்பு

நெல்லை: எஸ்டிபிஐ மாநில தலைவர் தெஹ்லான் பாகவி நெல்லையில் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: அதிமுக உட்கட்சி பிரச்னை, ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக மக்களுக்கு எழுந்துள்ள சந்தேகம் போன்றவை ஆர்கேநகர் இடைத்தேர்தலில் மக்களை சிந்திக்க வைத்துள்ளது. அதிமுக ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். இடைத்தேர்தலில் இரு அணிகளும் பணம் கொடுத்துள்ளனர். பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க தேர்தல் ஆணையம் தவறிவிட்டது.

தமிழக சிறைகளில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விசாரணை கைதிகளாக இருக்கும் அனைவரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். வாஜ்பாய் பிறந்த நாளையொட்டி உத்தரபிதேசத்தில் 93 ஆயுள் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு பிறகு, கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படவில்லை. கோவை சிறையில் இருக்கும் அபுதாகிர், சுபைதர் ஆகியோர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால், அவர்களை விடுதலை செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால் தமிழக அரசு காலதாமதம் செய்வது உள்நோக்கம் இருப்பதாக தெரிகிறது. எனவே கைதிகள் விடுதலை வலியுறுத்தி ஜனவரி 6ம் தேதி கோவையில் எஸ்டிபிஐ சார்பில் முற்றுகை போராட்டம் நடைபெறும் என்றார்.

Source: Dinakaran

