தமிழக வனப்பகுதியில் சாலை அமைக்க கோரி கண்ணகி கோயிலுக்கு நடந்து சென்ற பெண் சமூக ஆர்வலர் கைது

கூடலூர்: தமிழக வனப்பகுதி வழியே சாலை அமைக்க வலியுறுத்தி, பளியன்குடி வனப்பகுதி வழியே கண்ணகி கோயிலுக்கு செல்ல முயன்ற பெண் சமூக ஆர்வலர் கைதானார்.தேனி மாவட்டம், கம்பம் பள்ளத்தாக்கு கூடலூருக்கு தெற்கேயுள்ள வண்ணாத்திப்பாறை, தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியான, பெரியாறு புலிகள் சரணாலயப்பகுதி மங்கலதேவி மலையில் 4,830 அடி உயரத்தில் கண்ணகி கோயில் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சித்ரா பவுர்ணமி அன்று மட்டுமே தமிழக பக்தர்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.‘தமிழக வனப்பகுதியான பளியன்குடி வழியாக கோயிலுக்கு செல்ல சாலை அமைக்க வேண்டும்; சேதமடைந்துள்ள கோயிலை புனரமைக்க வேண்டும்’ என்று கோரிக்கையை முன்வைத்து சென்னையை சேர்ந்த பெண் சமூக ஆர்வலர் நர்மதா நந்தகுமார் (39), நேற்று பளியன்குடி வனப்பகுதி வழியாக கண்ணகி கோயிலுக்கு நடந்து சென்றார். தகவலறிந்து கியூ பிராஞ்ச் போலீசார், எஸ்பி தனிப்படை போலீசார், லோயர்கேம்ப் எஸ்ஐ அமுதன் தலைமையில் சட்டம், ஒழுங்கு போலீசார் பளியன்குடிக்கு வந்து, சமூக ஆர்வலர் நர்மதாவை தடுத்து நிறுத்தி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பின்னர் கூடலூர் ரேஞ்சர் அன்பழகன் தலைமையில் வந்த வனத்துறையினர் நர்மதாவிடம், ‘‘விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதி இது. வனத்துறையின் அனுமதியின்றி செல்ல முடியாது. நீங்கள் வனத்துறை உயரதிகாரிகளிடம் உரிய அனுமதி பெற்று வாருங்கள். நாங்கள் அழைத்துச் செல்கிறோம்’’ என்றனர்.

இதற்கு நர்மதா, ‘‘பல மனுக்கள் அளித்தும் எனக்கு எந்த பதிலும் இல்லை. தமிழர்களுக்கு உரிமை உள்ள கண்ணகி கோயிலுக்கு செல்ல ஏன் கேரள அரசிடம் அனுமதி பெற வேண்டும். நான் கண்ணகி கோயிலுக்கு சென்றே தீருவேன்’’ என்று புறப்பட்ட அவரை, சட்டவிரோதமாக வனப்பகுதிக்குள் நுழைய முயன்றதாக போலீசார் கைது செய்து லோயர்கேம்ப் காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். மாலையில் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார்.

Source: Dinakaran

English summary

The Government of Tamil Nadu in forest road demanding kannagi Temple walking woman social activist arrested

Gudalur: Tamil Nadu via road, forest paliyankudi vanapag