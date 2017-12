107 வயது பாட்டிக்கு ராகுல்காந்தி அளித்த இன்ப அதிர்ச்சி

தன்னை அழகானவர் என வர்ணித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்ட 107 வயது பாட்டிக்கு ராகுல் காந்தி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து இன்ப அதிர்ச்சி அளித்தார்.

புதுடெல்லி: பெங்களூருவை சேர்ந்த தீபாலி சிக்கந்த் என்ற பெண்ணின் பாட்டி தனது 107-வது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். இதையொட்டி தீபாலி சிக்கந்த் தனது பாட்டி கேக் வெட்டும் புகைப்படத்தை டுவிட்டரில் வெளியிட்டு, “என்னுடைய பாட்டி 107-வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல்காந்தியை சந்திக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம். ஏன் என்று கேட்டதற்கு, ராகுல்காந்தி அழகானவர் என கிசுகிசுத்தார்” என்று பதிவிட்டார். டுவிட்டரில் இதனை பார்த்த ராகுல்காந்தி உடனடியாக தீபாலி சிக்கந்துக்கு அளித்த பதிலில் “தீபாலி, உங்களுடைய அழகான பாட்டிக்கு எனது பிறந்தநாள், கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகள். என்னுடைய அன்பையும், அரவணைப்பையும் அவரிடம் தெரியப்படுத்துங்கள்” என குறிப்பிட்டார். மேலும் அவர் செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு அந்த பாட்டிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து இன்ப அதிர்ச்சி அளித்தார். இதனால் நெகிழ்ந்துபோன தீபாலி மற்றொரு டுவிட்டர் பதிவில் “வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு நிற்காமல், ராகுல்காந்தி போனிலும் தொடர்பு கொண்டு எனது பாட்டிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதுதான் உண்மையான மனித நேயம். இதற்கு காரணமாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி” என தெரிவித்தார். அதே சமயம் ஒருவர் டுவிட்டரில் தீபாலி பெயரை குறிப்பிட்டு, ராகுல்காந்தியை விளம்பரப்படுத்த எவ்வளவு பணம் வாங்கினீர்கள் என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதில் அளித்த தீபாலி, எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் என் பாட்டியின் மகிழ்ச்சியை விலைக்கு வாங்க முடியாது என குறிப்பிட்டார்.

Source: Maalaimalar

English summary

107-year-old grandmother Gandhi gave a pleasant surprise

His best was posted on the Twitter characterising the 107-year-old grandmother Rahula