துணை முதல்வர் மற்றும் 18 அமைச்சர்களுடன் குஜராத் முதல்வராக விஜய் ருபானி பதவியேற்பு: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா மற்றும் 18 மாநில முதல்வர்கள் பங்கேற்பு

குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைத்ததை தொடர்ந்து, மாநிலத்தின் முதல்வராக விஜய் ருபானி (61) , துணை முதல்வர் நிதின் படேல் மற்றும் 18 அமைச்சர்கள் நேற்று முறைப்படி பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

தலைநகர் காந்திநகரில் உள்ள புதிய தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் பதவியேற்பு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இதில் குஜராத்தின் 16-வது முதல்வராக விஜய் ருபானி பதவியேற்றார். இவருடன் துணை முதல்வர் நிதின் படேல் உட்பட 19 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர். இவர்களுக்கு மாநில ஆளுநர் ஓம் பிரகாஷ் கோலி பதவிப் பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்துவைத்தார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா, பாஜக, அதன் கூட்டணி ஆளும் 18 மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் இவ்விழா வில் பங்கேற்றனர்.

பதவியேற்பு விழாவுக்கு முன்னதாக விஜய் ருபானி மற்றும் நிதின் படேலுக்கு பாஜக ஆளும் மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

இதற்கு முன்னதாக, விஜய் ருபானி தனது மனைவியுடன் பஞ்சதேவ் மகாதேவ் கோயிலில் வழிபாடு செய்தார். பாஜக மூத்த தலைவர் எல்.கே.அத்வானி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங், பிஹார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார், உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்ய நாத், மகாராஷ்டிரா முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், காங்கிரஸ் கட்சியை விட்டு விலகி புதிய கட்சி தொடங்கிய சங்கர் சிங் வகேலா உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற் றனர்.

அமைச்சர்களாக பதவியேற்றவர்களின் விஜய் ருபானி உட்பட 10 பேர் கேபினட் அமைச்சர்கள் ஆவர். மற்ற 10 பேர் இணை அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றனர். முந்தைய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற 11 பேர் மீண்டும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். 9 பேர் புதிய முகங்கள் ஆவர்.

குஜராத்தில் பாஜக இம்முறை சவுராஷ்டிரா பகுதியில் அதிக தொகுதிகளை இழந்தது. இப்பகுதியைச் சேர்ந்த 7 பேருக்கு அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு தரப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, வடக்கு குஜராத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர், தெற்கு குஜராத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர், மத்திய குஜராத்தைச் சேர்ந்த 2 பேர் அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 2019 மக்களவை தேர்தலை முன்னிட்டு அமைச்சர்களை மிகவும் கவனமுடன் பாஜக தேர்வு செய்துள்ளதாக கூறப்படு கிறது.

182 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குஜராத் சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த 9 மற்றும் 14-ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக 99 இடங்களில் வென்று தொடர்ந்து 6-வது முறையாக ஆட்சியை கைப்பற்றியது. கடந்த 22-ம் நடைபெற்ற பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் முதல்வராக விஜய் ருபானியும் துணை முதல்வராக நிதின் படேலும் மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

மியான்மரில் பிறந்தவர்..

மியான்மர் நாட்டின் ரங்கூனில் (தற்போது யங்கூன்) 1956-ல் பிறந்தவர் ருபானி. இவரது தந்தை ராம்னிக்லால் ருபானி, ஜெயின் பனியா சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். இவருக்கு 7-வது மற்றும் இளைய மகனாக பிறந்தவர் விஜய் ருபானி.

1960-களில் இவரது குடும்பம் குஜராத் மாநிலத்தின் ராஜ்கோட் நகருக்கு இடம்பெயர்ந்தது. விஜய் ருபானி பள்ளிச் சிறுவனாக இருந்தபோதே ஆர்எஸ்எஸ் உறுப்பினராகச் சேர்ந்தார். ராஜ்கோட் நகரில் உள்ள கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பும் (பிஏ), சவுராஷ்டிரா பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப் படிப்பும் (எல்எல்பி) முடித்தார். 1971-ல் ஜன சங்கத்தில் இணைந்த அவர், பாஜக தொடக்கம் முதல் அக்கட்சியில் பணியாற்றி வருகிறார். அவசர நிலை காலத்தில் சுமார் ஓராண்டு சிறையில் இருந்துள்ளார்.

2006 முதல் 2012 வரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்த விஜய் ருபானி, முதல் முறையாக, 2014-ல் குஜராத் சட்டப்பேரவைக்கு போட்டியிட்டார். ராஜ்கோட் மேற்கு தொகுதிக்கு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் அவர் வெற்றி பெற்றார். தற்போது அதே தொகுதியில் 53 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இரண்டாவது முறை எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும் திறமையான நிர்வாகி என விஜய் ருபானி பெயரெடுத்துள்ளார். ராஜ்கோட் நகர மேயர், குஜராத் சுற்றுலா கழக தலைவர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளையும் ருபானி வகித்துள்ளார்.

முதல்வர் பழனிசாமி வாழ்த்து

குஜராத் முதல்வருக்கு தமிழக முதல்வர் கே.பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் அனுப்பிய வாழ்த்துச் செய்தியில், “தாங்கள் வரலாற்று வெற்றி பெற்றதற்கும் குஜராத் முதல்வராக பதவியேற்பதற்கும் எனது வாழ்த்துகள். தாங்கள் பதவிக்காலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட வாழ்த்துகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Deputy Chief Minister and 18 ministers, with Gujarat Chief Minister MODI, amitsha Vijay rubani the inauguration: Prime Minister and 18 State Chief Minister participation

In Gujarat, the BJP regime had continued to maintain, as the Chief Minister of the State