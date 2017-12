ஆர்.கே.நகர் தொகுதி எம்எல்ஏவாக டிசம்பர் 29-ல் பதவியேற்கிறார் தினகரன்

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற டிடிவி தினகரன் நாளை மறுநாள் (டிச.29) எம்எல்ஏவாக பதவியேற்கிறார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவால் காலியாக இருந்த ஆர்.கே.நகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு கடந்த 21-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இதில் பதிவான வாக்குகள் 24-ம் தேதி எண்ணப்பட்டன. இதில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட தினகரன் 40,707 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அமோக வெற்றி பெற்றார். அதிமுக வேட்பாளர் மதுசூதனன் தவிர திமுக வேட்பாளர் உள்ளிட்ட அனைவரும் டெபாசிட் இழந்தனர். தேர்தல் வெற்றிக்காக தினகரனுக்கு அரசியல் கட்சியினர், சினிமா பிரபலங்கள், பல்வேறு அமைப்பினர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தினகரன் ஆர்.கே.நகர் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக நாளை மறுநாள் (டிச.29) பதவியேற்கிறார். சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ப.தனபால் அறையில் பிற்பகல் 1.30 மணி அளவில் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. தினகரனுக்கு பேரவைத் தலைவர் தனபால் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.

முன்னதாக, தினகரன் நாளை பெங்களூரு சென்று சசிகலாவை சந்தித்து ஆசி பெறுவார் என்றும் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்ற பிறகு ஆர்.கே.நகர் தொகுதி மக்களை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவிப்பார் என்றும் தினகரன் தரப்பினர் தெரிவித்தனர்.

Source: The Hindu

English summary

RK Nagar constituency MLA, he is sworn in Dec. 29-USA today

RK Nagar constituency by-election victory in DTV dinakaran tomorrow duct