புதுச்சேரி: 2018ம் ஆண்டில் அதிகாரத்துவ தலைமையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு இணக்கமான சூழல் ஏற்படும் என்று ஆளுநர் கிரண் பேடி கூறியுள்ளார். வளமான புதுச்சேரிக்கு ஆளுநர் மாளிகை தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கும்.

Source: Dinakaran

English summary

In the year 2018 compatible situation: Governor Kiran Bedi

Puducherry: in the year 2018 bureaucratic leadership change in the compatible