துரைப்பாக்கம் பகுதியில் ஆண் குழந்தை கடத்தல்: கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவு

துரைப்பாக்கத்தில் இரண்டரை வயது ஆண் குழந்தை கடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தக் காட்சிகள் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. அதை அடிப்படையாக வைத்து போலீஸார் தேடுதல் பணியைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

துரைப்பாக்கம் அருகே பெருங்குடி கல்லுக்குட்டையைச் சேர்ந்தவர் குருசாமி. கட்டிடத் தொழிலாளியான இவருக்கு குகன் (5), விஷ்வா (இரண்டரை வயது), விஷாலி (1) என 3 குழந்தைகள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு விஷ்வா வீட்டருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது மாயமாகிவிட்டார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த குருசாமியும் அவரது உறவினர்களும் குழந்தையை பல இடங்களில் தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

இதுகுறித்து துரைப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீஸார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். பெருங்குடி திருவள்ளுவர் நகரில் உள்ள நகை அடகுக் கடையில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவை ஆய்வு செய்ததில், விஷ்வாவை ஒரு இளைஞர் ஏமாற்றி அழைத்துச் செல்லும் காட்சி பதிவாகி உள்ளது. அதை அடிப்படையாக வைத்து போலீஸார் தனிப்படை அமைத்து தேடுதல் வேட்டையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

Source: The Hindu

Thoraipakkam in the male child trafficking: surveillance camera recording

