காங்கேயம்: காங்கேயம் அருகே பஞ்சு ஏற்றிவந்த லாரி மோதியதில் காரில் சென்ற 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஓலப்பாளையம் என்ற இடத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் லாரியில் இருந்து பஞ்சு தீப்பிடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. விபத்தில் கோவையைச் சேர்ந்த ரதீஷ் மற்றும் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்தனர்.

Source: Dinakaran

A lorry collided on the kangayam near car accident: 2 killed

