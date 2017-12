வாழப்பாடி: வாழப்பாடி அருகே காட்டுவேப்பிள்ளைப்பட்டியில் விஜயன் என்ற ரவுடி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். சேலம் – விருத்தாசலம் ரயில் தண்டவாளத்தில் கிடந்த விஜயன் உடலை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

