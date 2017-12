பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே நடைபெறும் மனுநீதி நாள் முகாமிற்காக அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்யும் கடலூர் ஆட்சியர். மனுநீதி நாள் முகாமிற்காக 2வது முறையாக அரசு பேருந்தில் ஆட்சியர் பிரசாந்த் மு.வடநேரே பயணம் செய்கிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

Bus travel in Cuddalore collector

