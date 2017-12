முதல் சுதந்திரப் போரின் முன்னோடி ‘பைகா கலவரம்’ – என்சிஇஆர்டி நூலில் சேர்ப்பதாக மக்களவையில் மத்திய அமைச்சர் உறுதி

உ.பி.யின் மீரட் நகரில் 1857-ல் நடந்த சிப்பாய் கலகத்தை இந்தியாவின் முதல் சுதந்திரப் போராக, என்சிஇஆர்டி வரலாற்று பாடநூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னதாகவே தமிழகம் உட்பட நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் உள்ளன. எனவே வரலாற்று பாடத்தை மாற்றி எழுதவேண்டும் என மத்திய அரசிடம் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் ஆங்கிலேயருடன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நடத்திய போரை முதல் சுதந்திரப் போராக அறிவிக்க வேண்டும் என கடந்த 2007-ல் அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிடம் தமிழக வரலாற்றாளர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். இந்திய வரலாற்று ஆய்வு கவுன்சில் (ஐசிஎச்ஆர்), இந்த கோரிக்கையில் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை என நிராகரித்தது.

இந்நிலையில், முதல் சுதந்திரப் போர் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் கேரள மூத்த உறுப்பினர் முள்ளப்பள்ளி ராமச்சந்திரன் மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை இணை அமைச்சர் சத்யபால் சிங் கடந்த வாரம் அளித்த பதிலில், 1817-ம் ஆண்டின் ஒடிசாவின் பைகா கலவரம் முதல் சுதந்திரப் போராக வரலாற்று நூல்களில் குறிப்பிடப்படும் என உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில், “ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான பைகா கலவரத்தில் பைகா சமூகத்தினருடன் நிலச்சுவான்தார்கள், உப்பு தொழிலாளர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் திரளாக கலந்துகொண்டதால் அது புகழ்பெற்ற வரலாற்றுச் சம்பவமாகத் திகழ்கிறது. இதன் பிறகு 1857-ல் நடைபெற்ற மீரட் கலவரமும் பைகா கலவரத்தை போன்றே புகழ் பெற்றாலும் பெரிய அளவில் நடைபெற்றது. எனவே பைகா கலவரம், 1857-ம் ஆண்டு சிப்பாய் கலகத்துக்கு வரலாற்று முன்னோடியாக விளங்குகிறது. எனவே என்சிஇஆர்டி 8-ம் வகுப்பு பாட நூலில் இது அடுத்த ஆண்டு முதல் சேர்க்கப்பட உள்ளது” என்றார்.

மத்திய அரசின் இந்த முடிவின் பின்னணியில் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் முயற்சி இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. ஒடிசாவில் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் தலைமையில் பிஜு ஜனதா தளம் ஆட்சி நடைபெறுகிறது. இங்கு அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஆட்சியை கைப்பற்றும் முயற்சியில் பாஜக இறங்கியுள்ளது. இதனால் கடந்த ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்செய்தபோது அதில் பைகா கலவரம் பற்றி குறிப்பிட்டு முதல்முறையாக அங்கீகரித்தது.

இதையடுத்து கடந்த அக்டோபரில், பைகா கலவரத்தை 1817-ல் முன்னின்று நடத்திய குர்தா அரசின் தளபதி பக்ஸி ஜகாபந்துவின் கொள்ளு பேத்தியான உபசானா மஹோபத்ரா பாஜகவில் இணைந்தார். இவரது தந்தையான லுலு மஹோபத்ரா, கடந்த ஆண்டு இறப்பது வரை காங்கிரஸில் இருந்தவர் ஆவார். பைகா கலவரத்தை முதல் சுதந்திரப் போராக பாடநூலில் சேர்க்க கோரி ஒடிசா முதல்வர் மத்திய அரசுக்கு கடந்த ஆண்டு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இதுபற்றி ‘தி இந்து’வில் கடந்த நவ. 27-ல் நடுப்பக்க கட்டுரை வெளியானது.

