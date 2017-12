சமூக வலைதளத்தில் மிரட்டல் போலீஸில் நடிகை பார்வதி புகார்

மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகை பார்வதி. இவர் திருவனந்தபுரத்தில் அண்மையில் நடந்த இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவின் விவாத நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். அப்போது நடிகர் மம்முட்டி நடிப்பில் வெளியான ‘கசாபா’ படத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வாசகங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார்.

இதைத் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் அவருக்கு எதிராக விமர்சனங்கள் குவிந்தன. சிலர் அவருக்கு பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்தனர். இதற்குப் பதிலளித்து நடிகை பார்வதி ட்விட்டரில் கருத்துகளைப் பதிவு செய்து வந்தார். ஆனால் மிரட்டல்கள் அதிகரிக்க தொடங்கின. இதுகுறித்து கேரள மாநில காவல் துறை தலைவர் லோக்நாத் பெஹராவிடம், நடிகை பார்வதி நேற்று புகார் அளித்தார். இந்த புகார் குறித்து கொச்சி சைபர் பிரிவு போலீஸார் முதல்கட்ட விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

