தக்காளி விலை கடும் வீழ்ச்சி: மொத்த மார்க்கெட்டில் கிலோ ரூ.5-க்கு விற்பனை

தமிழகத்தில் பரவலாக விளைச்சல் அதிகரித்ததாலும், அதிக வரத்து ஏற்பட்டதாலும் தக்காளி விலை குறைந்துள்ளது, இதனால் விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பொங்கல் வரை இதேநிலை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவ மழை ஓரளவு பெய்ததையடுத்து விவசாயிகள் பரவலாக அதிக அளவில் தக்காளி பயிரிட்டனர். இவை இந்த மாத ஆரம்பம் முதல் அறுவடை செய்யப்பட்டதால் விற்பனைக்கு வரத் தொடங்கின. இதற்கு முன்பு தக்காளி ஒரு கிலோ ரூ.25 வரை விற்பனையானது.

தமிழகத்தில் உள்ள மார்க்கெட்களுக்கு அனைத்து பகுதிகளில் இருந்தும் தேவையை விட அதிக வரத்து காரணமாக விலை படிப்படியாக குறைந்து மொத்த மார்க்கெட்டில் கிலோ ரூ.5-க்கு விற்கப்படும் தக்காளி வெளி மார்க்கெட்டில் கிலோ ரூ.7, ரூ.10 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதுகுறித்து விவசாயி சண்முகம் கூறியதாவது: பருவ மழை பரவலாகப் பெய்ததால் விவசாயிகள் அதிகளவில் தக்காளி பயிரிடத் தொடங்கினர். இதனால் தற்போது விளைச்சல் அதிகரித்து மார்க்கெட்டுக்கு வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதுவே விலை வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது.

இது பொங்கல் வரை தொடரும் என்ற நிலையே உள்ளது என்றார்.

ஒட்டன்சத்திரம் கமிஷன் கடை உரிமையாளர் ஆறுமுகம் கூறியதாவது: நேற்றைய மார்க்கெட் நிலவரப்படி ஒரு பெட்டி (14 கிலோ) தக்காளி சற்றே விலை உயர்ந்து ரூ.75-க்கு விற்பனையானது.

வழக்கமாக டிசம்பர், ஜனவரி மாதங்களில் தக்காளி விலை அதிகரிக்கும். இந்த ஆண்டு தாமதமாக விவசாயிகள் தக்காளி பயிரிட்டதால் தற்போது வரத்து அதிகமாகியுள்ளது. இனிவரும் நாட்களில் வரத்து குறைந்து விலை சற்றே உயர வாய்ப்புள்ளது என்றார்.

நெல், கோதுமை ஆகியவற்றை மட்டும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை தந்து கொள்முதல் செய்யும் அரசு காய்கறிகள் உள்ளிட்டவற்றை வாங்குவதில்லை. இதனால் மொத்த வியாபாரிகள் கூறும் குறைந்த விலைக்கு விற்க நேரிடுகிறது. இதில் சாகுபடி செலவுகூட தேறாது.

அரசு நடவடிக்கை அவசியம்

தமிழ்நாட்டில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படியொரு நிலை ஏற்பட்டபோது அதிமுக அரசு, போக்குவரத்துக் கழகங்களில் கட்டணம் ஏதும் இல்லாமல் தக்காளிக் கூடைகளை ஏற்றி எல்லா நகரங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்க உத்தரவிட்டது. இப்போதைய தமிழக அரசு உடனடியாக அரசுப் பேருந்துகளில் மட்டுமல்லாது காய்கறி லாரிகளையும் தன் செலவில் வாடகைக்கு அமர்த்தி தக்காளியை எல்லா நகரங்களுக்கும் கொண்டு சென்றால் விவசாயிகளும் லாபம் அடைவார்கள், நுகர்வோருக்கும் குறைந்த விலையில் தக்காளி கிடைக்கும்.

விலை கட்டுப்பாட்டு நிதியம்

மிளகாய் வற்றல், வெங்காயம், தக்காளி உள்ளிட்ட பொருட்கள் விலை உயர்ந்த போது, மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, ரூ.100 கோடியைக் கொண்டு விலை கட்டுப்பாட்டு நிதியம் ஒன்றை உருவாக்கினார். இதன்மூலம், அதிகளவில் கொள்முதல் செய்து பொதுமக்களுக்கு பண்ணை பசுமை கடைகள், கூட்டுறவு கடைகள் மூலம் இப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.

ஆனால், விலை குறைந்து விவசாயிகள் பாதிக்கப்படும்போது அந்த விலையை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்து பாதிப்பை தடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் இல்லை என்பதே கூட்டுறவுத் துறையினரின் கருத்து. நாள் ஒன்றுக்கு சென்னையில் மட்டும் ஒன்றரை டன் தக்காளி பண்ணை பசுமைக்கடைகளுக்காக கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இதேபோல், தேவை அடிப்படையில் மாவட்டம் தோறும் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இதை அதிகமாக கொள்முதல் செய்து, மக்களுக்கு வழங்கலாம் என்று விவசாயிகள் கோருகின்றனர்.

