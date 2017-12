மேலூர்: மேலூர் அருகே கிடாரிப்பட்டியில் பொதுமக்கள் 100 பேர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாறியலால் அழகர்கோவில்-மேலூர் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. பொது இடத்துக்கு முறைகேடாக பட்டா தந்த தாசில்தார், வி.ஏ.ஓ மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

100 people blocking a road near melur civilians

