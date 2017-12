தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி விசைப்படகு மீனவர்கள் 98 நாட்களுக்கு பிறகு கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர். தங்குகடல் மீன்பிடிக்கு அனுமதி கோரி விசைப்படகு மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

98 days and then went to sea, fishermen of thoothukudi.

Tuticorin: 98 days after kadalu thoothukudi mechanised boat fishermen