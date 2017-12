ஜனவரி 31-ம் தேதிக்குள் சொத்து விவரம் தெரிவிக்க வேண்டும்: ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அனைவரும் தங்கள் சொத்து விவரங்களை அடுத்த மாதத்துக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தவறினால் பதவி உயர்வு மற்றும் வெளிநாட்டு பணிகளுக்குத் தேவையான ஊழல் கண்காணிப்புத்துறையின் ஒப்புதல் கிடைக் காது என்றும் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய நிர்வாகம் மற்றும் பயிற்சித்துறை அனைத்து மத்திய அரசுத்துறைகள், மாநில அரசுகள், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. அந்தக் கடிதத்தில், ‘‘ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் அனைவரும் வரும் ஜனவரி 31-ம் தேதிக்குள் தங்கள் அசையா சொத்து விவரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும். அவர்கள் தங்கள் சொத்து விவரங்களை தெரிவிப்பதை மத்திய அரசுத் துறைகள், மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் தங்கள் சொத்து விவரங்களை தெரிவிக்கத் தவறினால், 2011-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 4-ம் தேதி மத்திய பயிற்சி மற்றும் நிர்வாகத்துறையின் அறிவுறுத்தலின்படி, அவர்களுக்கு ஊழல் கண்காணிப்புத்துறையின் ஒப்புதல் கிடைக்காது’’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் உயர் பதவிகளுக்கான பதவி உயர்வுகளுக்கோ அல்லது வெளிநாட்டு பணி நியமனங்களுக்கோ சொத்துக்கள் பற்றி ஊழல் கண்காணிப்புத்துறையின் ஒப்புதல் தேவை. ‘‘ஜனவரி 31-ம் தேதிக்குள் சொத்து விவரங்களை தெரிவிக்காத ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மத்திய அரசின் உயர் பதவிகளுக்கோ வெளிநாட்டு பணி நியமனங்களுக்கோ பரிசீலிக்கப்பட மாட்டார்கள்’’ என்று மத்திய நிர்வாகம் மற்றும் பயிற்சித்துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

நாடு முழுவதிலும் இப்போது 5004 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியில் இருப்பதாக மத்திய நிர்வாகம் மற்றும் பயிற்சித்துறையின் தற்போதைய புள்ளி விவரம் தெரிவிக்கிறது.

