எல்லைப் பகுதி மேம்பாட்டுக்காக 9 மாநிலங்களுக்கு ரூ.167 கோடி நிதி

அண்டை நாடுகளுடன் எல்லைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ள ராஜஸ்தான், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 9 மாநிலங்களுக்கு ரூ.167 கோடியை எல்லை மேம்பாட்டு நிதியாக மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, மொத்தம் 17 மாநிலங்கள் அண்டை நாடுகளுடன் எல்லைப் பகுதிகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

இந்த எல்லைப் பகுதிகளின் பாதுகாப்பு, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு போன்ற அம்சங்களுக்காக இம்மாநிலங்களுக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மத்திய அரசு நிதி வழங்கி வருகிறது. எல்லைப் பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இந்த நிதி வழங்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில், ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், மேற்கு வங்கம், அஸாம், பிஹார், சிக்கிம், திரிபுரா, சிக்கிம், மேகாலயா ஆகிய 9 மாநிலங்களுக்கு மேற்குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு அண்மையில் ரூ.167 கோடியை வழங்கியுள்ளது. இம்மாநிலங்கள் யாவும் பாகிஸ்தான், நேபாளம், சீனா, வங்கதேசம் ஆகிய நாடுகளுடன் தங்கள் எல்லைப் பகுதிகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதேபோல், கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு, 6 மாநிலங்களுக்கு எல்லை மேம்பாட்டு நிதியாக ரூ.174 கோடியை மத்திய அரசு வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

எல்லைப் பாதுகாப்பு மட்டுமின்றி விவசாய வளர்ச்சி, திறன் மேம்பாடு, சுற்றுலாத்துறை வளர்ச்சி, சுகாதாரம், தொழில்நுட்பப் பயிற்சி, கல்வி உள்ளிட்டவற்றுக்காகவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும். – பிடிஐ

Source: The Hindu

