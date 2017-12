சுனாமி 13-ம் ஆண்டு நினைவு தினம்:கடற்கரையில் மீனவர்கள், பொதுமக்கள் அஞ்சலி

சுனாமி 13-ம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு பட்டினப்பாக்கம், காசிமேடு, திருவொற்றியூர் பகுதிகளில் மீனவர்கள், கடற்கரையில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

கடந்த 2004-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 26-ம் தேதி இந்தோனேஷியாவின் சுமத்ரா தீவு பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரண மாக இந்திய பெருங்கடல் பகுதி யில் சுனாமி ஏற்பட்டது. இந்த சுனாமியால் தமிழக கடற்கரை பகுதிகளில் மட்டும் ஆமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். ஏராளமானோர் தங்களது உடமைகளை இழந்தனர். இந்த சம்பவம் நடந்து 13 ஆண்டு கள் ஆகிவிட்ட நிலையில், டிச. 26-ம் தேதியான நேற்று சுனாமி நினைவு தினம் அனுசரிக்கப் பட்டது.

இதையொட்டி, சென்னையில் உள்ள காசிமேடு, பட்டினப்பாக்கம், திருவொற்றியூர், நீலாங்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மீனவர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். கடற்கரையில் பால் ஊற்றியும், மலர் தூவியும், கடற்கரை பகுதியில் மணல் மேடுகள் அமைத்து, உயிரிழந்த தங்களது உறவினர்களை நினைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். அத்துடன், மெழுகுவர்த்தி ஏந்தியும் உருக்க மாக அஞ்சலி செலுத்தினர்.

காசிமேடு பகுதியில் அமைச் சர் ஜெயக்குமார் தலைமையில் அதிமுகவினர் அஞ்சலி செலுத்தினர். இதேபோல், திருவொற்றி யூர் கே.வி.குப்பத்தில் திமுக மீனவர் அணி சார்பில், அதன் செயலாளர் கே.பி.பி.சாமி தலைமையில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. தென்னிந்திய மீனவர் நலச் சங்கம், தமிழ்நாடு மீனவர் முற்போக்கு சங்கம் சார்பில், காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம் அருகில் சுனாமி நினைவஞ்சலி மற்றும் சுனாமி புகைப்படக் கண்காட்சி நடத்தப்பட்டது.

மெரினாவில் தடை

மெரினா கடற்கரை பகுதியில் சுனாமி நினைவு நாளன்று மீனவர்கள், பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்துவது வழக்கம். ஆனால், கடந்த ஜனவரியில் மெரினாவில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டதால் அங்கு பொதுமக்கள் பெரிய அளவில் கூடுவதற்கு போலீஸார் தடை விதித்துள்ளனர். இதனால், நேற்று சுனாமி தினத்தை முன்னிட்டு மெரினாவில் மீனவர்கள், பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு போலீசார் தடை விதித்தனர். அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டிருந்தது.

