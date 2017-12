மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு தினகரன் வேண்டுகோள்

கடல் சீற்றம் குறித்த எச்சரிக்கை செய்தி ஒரு மீனவர் கூட விடாமல் அனைவருக்கும் சென்று சேரும் வகையில் தொழில்நுட்ப வசதியை மத்திய, மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தினகரன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் நேற்று வெளியிட்ட சுனாமி நினைவு தின அறிக்கை:

2004 டிசம்பர் 26-ம் தேதி சுனாமி என்கிற ஆழிப்பேரலை தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்ட மீனவர்களின் வாழ்வை விழுங்கிய அந்த கோரச் சுவடுகள் இன்னமும் இருக்கிறது. சுனாமி என்கிற சொல்லை கேட்கும்போதே இன்றும் அச்சமும், திகிலும் நம்மை ஆட்கொள்கிறது.

ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்களின் வாழ்வை வாரிச் சுருட்டியும், அவர்களின் உடமைகளை முற்றிலுமாக சேதப்படுத்தியும், எத்தனையோ பேரை கடலில் இழுத்துச் சென்றும், பல்லாயிரக்கணக்கான மீனவக் குடும்பங்கள் தங்கள் உறவுகளை இழந்து நிற்கும் நீங்காத துயரத்தையும் ஏற்படுத்திவிட்டது. அப்போது ஆட்சியில் இருந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அசுர வேகத்தில் பணியாற்றி மீனவ மக்களை மீட்டெடுக்கவும், அவர்கள் நல்வாழ்வை மீண்டும் கட்டமைக்கவும் உறுதுணையாக இருந்தார்.

தொழில்நுட்பம் இப்போது ஆயிரம் மடங்கு வளர்ந்துவிட்டபோதிலும், மீனவர்களின் வாழ்வு இன்றும் பெரும் ஆபத்தில்தான் உள்ளது என்பதற்கு ஒக்கி புயல் பாதிப்பை உதாரணமாகச் சொல்லலாம். எனவே, கடல்சீற்றம் குறித்த எச்சரிக்கை செய்தி ஒரு மீனவர்கூட விடாமல், அனைத்து மீனவர்களுக்கும் குறிப்பாக ஆழ்கடல் மீனவர்களுக்கும் சென்று சேர்கின்ற வகையில் தொழில்நுட்ப வசதிகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு தினகரன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

