சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் ஜனவரி 8ம் தேதி கூட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 2018ம் ஆண்டின் முதல் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டம் ஜனவரி 8ம் தேதி தொடங்கலாம் என கூறப்படுகிறது. 2018ம் ஆண்டின் முதல் கூட்டத் தொடர் என்பதால் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும்.

Source: Dinakaran

On January 8 the Government of Tamil Nadu Legislative Assembly session should do?

Chennai: Tamil Nadu Legislative Assembly session on January 8 also has visitor information