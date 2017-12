என்ஐஏ விசாரணைக்கு ஆஜராகாத நசீம் கிலானி

ஜம்மு-காஷ்மீரில் கலவரங்களைத் தூண்டி விடுவதற்காக இங்குள்ள பிரிவினைவாத அமைப்புகளுக்கு பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த தீவிரவாதிகள் நிதியுதவி அளித்து வருவது தெரியவந்தது. இதன்பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த என்ஐஏ அதிகாரிகள், ஹுரியத் பிரிவினைவாத அமைப்பின் தலைவர் சையது அலி ஷா கிலானியின் மருமகன் அல்தாப் அகமது ஷா உள்ளிட்டோரை அண்மையில் கைது செய்தனர்.

இந்த விவகாரத்தில் கிலானியின் இளைய மகன் நசீம் கிலானிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக என்ஐஏ அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். இதுதொடர்பாக மூன்றாவது முறையாக நேற்று விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அவருக்கு அழைப்பு அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், நசீம், விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. இதையடுத்து, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து என்ஐஏ அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

