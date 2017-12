ஊழல் வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போதிலும் லாலுவின் ‘ட்விட்டரை’ இயக்கும் குடும்பத்தினர்

கால்நடைத் தீவன ஊழல் வழக்கில் லாலுவை குற்றவாளியாக சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த சனிக்கிழமை அறிவித்தது. இவருக்கான தண்டனை ஜனவரி 3-ல் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இத்தீர்ப்பு வெளியானவுடன், ஜார்க்கண்ட் தலைநகர் ராஞ்சியில் உள்ள பிர்ஸா முண்டா சிறையில் லாலு அடைக்கப்பட்டார். லாலு மற்ற அரசியல்வாதிகளை போல சமூக வலைதளங்களில் ஒன்றான ட்விட்டரில் தனது கருத்துகளை அவ்வப்போது வெளியிட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் லாலுவின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் திங்கள்கிழமை 1.58 மணிக்கு, “அன்பு நண்பர்களுக்கு நான் சிறையில் இருந்தாலும் எனது ட்விட்டர் பக்கத்தை எனது குடும்பத்தினர் ஆலோசனையில் எனது அலுவலகம் செயல்படுத்தும். என்னை சந்திக்க வருபவர்கள் மூலம் என் மனதில் இருப்பதை வெளிப்படுத்துவேன். சட்டத்தையும், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதும் தொடரும்” என பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் சிறைக் கைதி ஒருவர் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்தலாமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இதுகுறித்து ஐக்கிய ஜனதா தளம் செய்தித் தொடர்பாளர் நீரஜ்குமார் ‘தி இந்து’விடம் கூறும்போது, “அரசியலில் வெளியில் இருந்து உதவிகள் பெறுவது சாத்தியம் அல்ல. ஆனால் லாலு இதுபோல் அனைத்து விதிமுறைகளையும் மீறுவதற்கு முயற்சிக்கிறார். ஊழல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் தனது சமூக இணையதளத்தில் அறிக்கைகளை வெளியிட சிறை விதிமுறைகள் அனுமதிக்காது என்றே கருதுகிறேன்” என்றார்.

லாலு கடந்த 2014, ஜனவரி 15-ல் @laluprasadrjd என்ற விலாசத்தில் ட்விட்டர் பக்கம் தொடங்கினார். இதை பின் தொடர்வோர் எண்ணிக்கை 35.5 லட்சமாக உள்ளது. இது பிஹாரின் அனைத்து அரசியல் தலைவர்களை விட அதிகமாகும். லாலுவை கடுமையாக எதிர்க்கும் ஐக்கிய ஜனதா தலைவரும் பிஹார் முதல்வருமான நிதிஷ்குமாரை 31.1 லட்சம் பேரும், துணை முதல்வரும் பாஜக தலைவருமான சுஷில்குமார் மோடியை 13.5 லட்சம் பேரும் சமூக வலைதளத்தில் பின் தொடர்கின்றனர். லாலுட்விட்டர் பக்கத்தில் கருத்து வெளியிட்ட உடன் செய்தியாக பல்வேறு இணையதளங்களில் பரவிடும் நிலை உள்ளது.

Source: The Hindu

