பெரியபாண்டியன் இறப்பு குறித்து கருத்து தெரிவிக்கவில்லை: சென்னை காவல் ஆணையர் விளக்கம்

பெரியபாண்டியன் இறப்பு குறித்து சென்னை காவல்துறை எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை என ஆணையர் ஏ.கே.விஸ்வநாதன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சென்னை கொளத்தூரில் நடைபெற்ற கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கொள்ளையர்களை கைது செய்ய சென்னை தனிப்படை போலீஸார் ராஜஸ்தான் சென்றனர்.

அங்குள்ள வீடு ஒன்றில் பதுங்கி இருந்த கொள்ளையர்களை கைது செய்ய முயன்றபோது நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் மதுரவாயல் ஆய்வாளர் பெரியபாண்டியன் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து உயிரிழந்தார். தனிப்படையைச் சேர்ந்த மற்றொரு ஆய்வாளர் முனிசேகர் உள்ளிட்ட தனிப்படை போலீஸார் காயம் அடைந்தனர்.

இது தொடர்பாக ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜெய்தரன் காவல் நிலைய போலீஸார் 6 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். முக்கிய குற்றவாளியான நாதுராமின் கூட்டாளிகள் மற்றும் நாதுராமின் மனைவி மஞ்சு உள்ளிட்டோரை ராஜஸ்தான் போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். நாதுராமை பிடிக்கும் பணியை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஆய்வாளர் முனிசேகர் கொள்ளையர்களை சுடும்போது தவறுதலாக குண்டு பாய்ந்து ஆய்வாளர் பெரியபாண்டியன் உயிரிழந்ததாக சென்னை போலீஸார் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ததாக சில ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியானது.

இதற்கு சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ.கே.விஸ்வநாதன் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் நேற்று இரவு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், “மதுரவாயல் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பெரியபாண்டியன் இறப்பு குறித்து ராஜஸ்தான் மாநிலம், பாலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஜெய்தரன் காவல் நிலைய போலீஸார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து எவ்வித கருத்தையும் சென்னை பெருநகர காவல் துறை தெரிவிக்கவில்லை” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

