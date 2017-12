லாலுவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் பாஜக: தேஜஸ்வி புகார்

பிஹார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத்திற்கு பாஜக கடும் நெருக்கடி கொடுத்து வருவதாக அவரது மகனும், பிஹார் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவ் கூறியுள்ளார்.

ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத் தலைவர் லாலு பிரசாத், கடந்த 1990-ம் ஆண்டு பிஹார் முதல்வராக இருந்தபோது கால்நடைகளுக்கு தீவனம் வாங்கியதில் ஊழல் நடந்த புகார் எழுந்தது. 2-வது வழக்கில் லாலு பிரசாத் குற்றவாளி என்று சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் சில தினங்களுக்கு முன் தீர்ப்பளித்தது. தண்டனை விவரம் வரும் ஜனவரி 3-ம் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளது. அவர் ஜார்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சி சிறை வளாகத்தில் உள்ள உயர் வகுப்பு அறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து லாலு பிரசாத்தின் மகனும், பிஹார் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவ் கூறியதாவது:

”தனக்கு எதிராக அரசியல் செய்பவர்களுக்கு எதிராக அரசியல் பழிவாங்கும் எண்ணத்துடன் பாஜக செயல்படுகிறது. நிதிஷ் குமார் போன்ற காட்டிக்கொடுப்பவர்களை ஆதரிக்கும் பாஜக, லாலு பிரசாத்தை ஒழித்துக்கட்ட நினைக்கிறது. பாஜகவுக்கு நாங்கள் ஆதரவு தெரிவித்து இருந்தால் அவர்களைp பொறுத்தவரை, நாங்களும் மன்னர் அரிச்சந்திரனாக மாறி இருப்போம்.

பாஜகவுக்கு உண்மையான சவாலாக விளங்குவது ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம்தான். எனவே எங்களை அரசியலில் இருந்து அகற்றி விட பாஜக துடிக்கிறது. கால்நடைத் தீவன ஊழல் வழக்கு மூலம் லாலு பிரசாத்திற்கு பாஜக கடும் நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறது. இந்த வழக்கில் ராஞ்சி சிறப்பு நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம். வரும் தேர்தலில் பிஹார் மக்கள் பாஜவுக்கு தக்க பாடம் புகட்டுவர்” எனக் கூறினார்.

