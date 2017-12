பாலிடெக்னிக் உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகள் ரத்து: கனவு ஆசிரியர் விருதுக்கு 192 பேர் தேர்வு – அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல்

தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட 192 ஆசிரியர்கள், கனவு ஆசிரியர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். சர்ச்சைக்குள்ளான பாலிடெக்னிக் உதவி பேராசிரியர்கள் தேர்வு முடிவுகள் ரத்து செய்யப்பட்டு, 100 பேர் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டுள்ளது என்று பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேற்று தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளில், சிறப்பாக கற்றுத்தருவது, மாணவர்களை அதிக அளவில் சேர்ப்பது, சமூக சேவையாற்றுதல் போன்றவற்றில் சிறப்பாக செயல்படும் 192 ஆசிரியர்கள் மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு கனவு ஆசிரியர் விருதுடன், ரூ.10 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை மற்றும் சான்றிதழ் அளிக்கப்படும். இதற்கான அரசாணை தற்போது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கற்றலும், கற்பித்தலும் கையேடு

மாணவர்களின் அச்சங்களை போக்கி, நல்லொழுக்கம், அறநெறி, மற்றவர்களுக்கு உதவுதல் உள்ளிட்ட குணங்களை போதிக்கும் வகையில், வாரத்துக்கு ஒருமுறை, ஒரு மணி நேரம் ஆசிரியர்கள் பயிற்சியளிக்க உள்ளனர். இதற்காக அவர்களுக்கு கற்றலும் கற்பித்தலும் எனும் கையேடு வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு நல்லொழுக்கத்தை போதிக்க முடியும்.

மேலும், தினத்தந்தி பத்திரிகை நிறுவனர் சி.பா.ஆதித்தனார், எழுத்து சீர்திருத்தம் மூலம், கிராமப்புறத்தில் டீக்கடையில் பத்திரிகை படிப்பவர்களுக்கும் எளிமையான கருத்துகளை கொண்டு சேர்த்தார். அதை மனதில் வைத்து, பிளஸ் 1 வகுப்புக்கான புதிய பாடத்திட்டத்தில், சி.பா.ஆதித்தனாரின் பணிகள் பாடமாக இடம் பெறும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்கள் வருமாறு:

புதிய பாடப்புத்தக தயாரிப்பு எந்த அளவில் உள்ளது?

பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகின்றன. மத்திய அரசு நடத்தும் பொதுத் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி தற்போது 100 இடங்களில் நடக்கிறது.

இதில் 75 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இணைந்து பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். மீதமுள்ள 312 மையங்களுக்கான பணிகளும் ஜன.15-ம் தேதிக்குள் நிறைவு பெறும்.

புதிய பாடத்திட்டத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் குறித்த பாடம் இடம் பெறுமா?

தேசிய தலைவர்கள் போல் நூற்றாண்டு விழா காணும் எம்ஜிஆர் தொடர்பான பாடமும் இடம் பெறும்.

புதிய பாடத்திட்டம் தொடர்பாக 15 நாட்கள் அவகாசம் அளித்து கருத்து கேட்கப்பட்டதே?

இந்த பாடத்திட்டத்தை 400க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாராட்டியுள்ளனர். 50 பேர் கூடுதலாக சில கருத்துகளை சேர்க்க பரிந்துரைத்துள்ளனர். அந்த பரிந்துரைகளை அரசு ஆய்வு செய்ய உள்ளது.

பள்ளிகளில் மாணவர்களைக் கொண்டு கழிப்பறைகளை கழுவச் செய்வதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்ததாக எங்கள் கவனத்துக்கு வந்தது. மாவட்ட ஆட்சியர், வருவாய் அலுவலர்கள், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் சென்று மாணவர்களிடம் விசாரித்தனர். அப்போது மாணவர்களே அப்படி நடக்கவில்லை என்று கைப்பட எழுதி கொடுத்துள்ளனர்.

பாலிடெக்னிக் உதவி பேராசிரியர் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுமா?

தேர்வு முடிவுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றம் செய்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்து, எல்காட் நிறுவனம் மூலம் ஒப்பந்தம் எடுத்துள்ள நிறுவனத்துக்கு விளக்கம் அளிக்குமாறு மெமோ அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர, மாநகர காவல்துறை ஆணையரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் 100 பேர் மீது காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பதவியில்இருந்தாலும் கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

