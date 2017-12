ஜிஎஸ்டியால் கூலி குறைப்பு 10 ஆயிரம் நெசவாளர்கள் ஸ்டிரைக்

திண்டுக்கல் : ஜிஎஸ்டியால் கூலி குறைக்கப்பட்டதை கண்டித்து, 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் திண்டுக்கல்லில் திடீர் ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. திண்டுக்கல் நாகல் நகர் பகுதியில் உள்ள சவுராஷ்டிராபுரம், சுண்ணாம்பு காளவாசல், பாரதிபுரம் நாகல் நகர், வேடபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 2 ஆயிரம் தறிகள் இயங்கி வருகின்றன. இங்கு 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் உள்ளனர்.

இவர்களிடம் ஆர்டர் தரும் ஜவுளி உரிமையாளர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கூலி வழங்கி வந்தனர். ஜிஎஸ்டி அமலான பிறகு, நெசவு தொழிலாளர்களின் கூலியில் இருந்து 5 சதவீதத்தை பிடித்தம் செய்தது போக மீதிப்பணத்தையே உரிமையாளர்கள் வழங்கி வந்தனர்.தற்போது மீண்டும் ஜிஎஸ்டியை காரணம் காட்டி, பட்டியல் கூலிதான் தருவோம் என கூறி வருகின்றனர். இதனால் கடந்த ஒரு வாரமாகவே நெசவு தொழிலாளர்கள் சிலர் வேலை செய்யாமல் இருந்தனர். மேலும், சம்பள பேச்சுவார்த்தைக்கு நெசவு தொழில் உரிமையாளர்கள் வராததால், நேற்று காலை சுமார் 10 ஆயிரம் நெசவாளர்கள் திடீரென வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்து திண்டுக்கல் கை நெசவு தொழிலாளர்கள் சங்கச் செயலாளர் சேகர் கூறுகையில், ‘‘போட்டி வியாபாரத்திற்காக நெசவாளர்களின் கூலியை கூட்டுவது, திடீரென்று அனைத்து நெசவு உரிமையாளர்களும் ஒன்று சேர்ந்து கூலி குறைவாக தருகிறோம் என்று கூறுவது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது.,’’ என்றார். இதனை தொடர்ந்து சவுராஷ்டிராபுரம் சீனிவாச பெருமாள் கோயிலில் நெசவாளர்களுடன் உரிமையாளர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில் சுமூக உடன்பாடு ஏற்பட்டதால், நெசவாளர்கள் ஸ்டிரைக்கை வாபஸ் பெற்றனர்.

