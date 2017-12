கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் குடியிருப்புக்குள் நுழைந்த 10 பாம்புகள்

* வனத்துறையினர் பிடித்து காப்பு காட்டில் விட்டனர் கிருஷ்ணகிரி, டிச.27: கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் குடியிருப்புக்குள் நுழைந்த 10 பாம்புகளை வனத்துறையினர் பிடித்து காப்பு காட்டில் விட்டனர்.

கிருஷ்ணகிரி வனச்சரக எல்லைக்குட்பட்ட கிராமங்களான தட்டக்கல், காவேரிப்பட்டணம், பர்கூர், வரட்டனப்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புக்குள் மலைப்பாம்புகள் நுழைவதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து மாவட்ட வன அலுவலர் தீபக் பில்கி உத்தரவுப்படி, கிருஷ்ணகிரி வனச்சரக அலுவலர் நாகேஷ் தலைமையில் வனவர்கள் ராஜேந்திரன், சம்பத்குமார், பாஸ்கர், வன காப்பாளர்கள் கங்கை அமரன், பிரபு தயாளன், கோவிந்தசாமி, தோட்ட காவலர் கணபதி மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர் சுதாகர், பழனிசாமி ஆகியோர் சம்பவ இடம் சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு 9 மலைப்பாம்புகள், ஒரு கண்ணாடி விரியன் பதுங்கியிருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து 10 பாம்புகளையும் பிடித்து, நாரலப்பள்ளி, வரட்டனப்பள்ளி, பர்கூர் காப்பு காடுகளில் விட்டனர். இதனால் அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதியடைந்தனர். இது குறித்து கிருஷ்ணகிரி வனச்சரக அலுவலர் நாகேஷ் கூறியதாவது: காவேரிப்பட்டணம், தட்டக்கல், பர்கூர், வரட்டனப்பள்ளி, வேப்பனஹள்ளி, தொகரப்பள்ளி, மகராஜகடை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பாம்புகள் ஊருக்குள் வந்ததாக தகவல் வந்தன. அதன்படி கடந்த நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் மட்டும் 9 சாரை பாம்புகள், 10 நாகப்பாம்புகள், 40 மலைப்பாம்புகள், 5 மண்ணுளி பாம்புகள், ஒரு தண்ணீர் பாம்பு, 9 கண்ணாடி விரியன் பாம்பு, ஒரு உடும்பு, 47 குரங்குகள் பிடிக்கப்பட்டன. தற்போது மேலும் 10 பாம்புகள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை அதன் வாழ்விடங்களான பர்கூர், வரட்டனப்பள்ளி, நாரலப்பள்ளி ஆகிய காப்பு காடுகளில் விடப்பட்டுள்ளன. பாம்புகள் ஊருக்குள்ளோ, குடியிருப்புக்குள்ளோ, நிலங்களுக்கோ நுழைந்தால், உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அதை பாதுகாப்பாக பிடித்து, காட்டில் விட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பாம்புகளை அடித்து துன்புறுத்துவதோ, அதை கொல்வதோ குற்றமாகும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Source: Dinakaran

Krishnagiri region entered in apartment 10 snakes

