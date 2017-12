பாசன வாய்க்கால் இல்லாததால் விசுவக்குடி அணையில் நீர் நிரம்பியும் விவசாயத்துக்கு பயன்படாத அவலம்

* படகு சவாரி விடப்படுமா? பெரம்பலூர் : பெரம்பலூர் விசுவக்குடி அணைக்கட்டில் 21.5 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அணைக்கட்டில் படகு சவாரி விடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். பெரம்பலூர் மாவட்டம் விசுவகுடி அருகே கல்லாற்று ஓடையின் குறுக்கே ரூ.36.37 கோடியில் செம்மலை, பச்சமலை ஆகிய இரு மலைக்குன்றுகளை இணைத்து புதிய அணைக்கட்டு கட்டப்பட்டது. 33 அடி உயரத்துக்கு 40.67 மில்லியன் கனஅடி நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய அணையில் 2015ம் ஆண்டு பெய்த வடகிழக்கு பருவமழையால் 26.53 மில்லியன் கனஅடி நீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டது. ஆனால் அணையில் இருந்து 4 கிலோ மீட்டர் நீளத்துக்கு பாசன வாய்க்கால் அமைக்கப்படாததால் அணையில் தேங்கும் நீரால் விவசாயத்துக்கு எந்த பயனும் இல்லை. இதனால் கடந்த 7 மாதங்களில் தண்ணீர் ஆவியாகி அணைக்கட்டு வறண்டது. இந்நிலையில் கடந்த நவம்பர் 30, டிசம்பர் 1, 2ம் தேதிகளில் பெய்த கனமழையால் விசுவக்குடி அணைக்கட்டுக்கு பச்சைமலையிலிருந்து நீர்வரத்து 2 வாரங்களுக்கு மேலாக இருந்தது. இதனால் 22 அடி உயரத்துக்கு 21.5 மில்லியன் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. 2015ம் ஆண்டை போல் தற்போது அணைக்கட்டில் தேங்கிய தண்ணீர் வற்றி போவதைவிட அங்கு படகுசவாரி அமைத்தால் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இல்லாத பெரம்பலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் (நீர்வள ஆதார அமைப்பு) பிரபாகரனிடம் கேட்டபோது, அணைக்கட்டில் உள்ள தண்ணீரை பயன்படுத்தி மீன் வளர்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா மேம்பாட்டு பணிகள் முழுமை பெற்றால் மாவட்ட நிர்வாகம் ஒப்புதலோடு படகு சவாரி அமைக்க பரிந்துரைக்கப்படும் என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Due to the lack of irrigation canal full of water and agriculture in the visuvakudi dam used for desperation

* Boat rides and 0 visuvakudi anicut in perambalur in perambalur?: 21